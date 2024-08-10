Либеро петербургского волейбольного Женя Гребенников вместе со сборной Франции выиграл второе подряд Олимпийское золото, Вильфредо Леон и Польша – вторые, бронзу получила сборная США

«Питерец.ру» знает, с какого момента начался ренессанс шедшей ко дну на домашней Олимпиаде волейбольной сборной Франции – это третий сет четвертьфинального матча с немцами. Проигравшие две первые партии «Трёхцветные» сумели превратить 0–2 в 3–2, после чего команду Андреа Джани было уже не остановить. Ни итальянцы, ни поляки не сумели взять у сборной Франции хотя бы один сет в полуфинале и финале – впору говорить о появлении в мировом волейболе команды-династии. Ведь и на прошлой Олимпиаде золото взяли французы: и состав был почти тот же (Женя Гребенников перешёл в петербургский «Зенит» сразу после той победы в финале над сборной России).

Этот Олимпийский финал разочаровал: борьбы почти не получилось. Измотанные тяжёлым полуфиналом с американцами поляки проиграли первые две партии с разницей в 6 и 5 очков соответственно. В третьем сете завязалась равная борьба, но «джокером» от Джани стал Жуффруа, исполнивший несколько отличных подач. Кульминацией стал выход на подачу Вильфредо Леона: натурализованный кубинец почти помог полякам отыграть матчболы, но в решающий момент зарядил в аут – 25:23 и 3–0 в пользу французов.

В матче за третье место американцы в трёх сетах обыграли итальянскую команду.