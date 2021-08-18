Вслед за государственными наградами четверо игроков «Зенита» получили ещё и спортивные звания

Отголоски завершившейся в Токио Олимпиады вспыхивают постоянно. Совсем недавно Президент России наградил четверых игроков волейбольного «Зенита» – участников Олимпийского турнира в составе сборной России – орденами «За заслуги перед Отечеством». Да, серебряные медали Токио могли бы быть золотыми, если бы не тай-брейк в финале с французами. Вспоминая Олимпиаду, «Питерец.ру» подчёркивает вклад, который внёс «Зенит» в эти медали: сразу три игрока «сине-бело-голубых» попали в символическую сборную турнира. Помимо доигровщика Егора Клюки и центрального блокирующего Ивана Яковлева подобной чести удостоился либеро французов Женя Гребенников, который теперь выступает за «Зенит».

Вместе с Клюкой и Яковлевым ордена получили связующий Игорь Кобзарь и диагональный Виктор Полетаев. Та же четвёрка зенитовцев удостоена высокого звания заслуженный мастер спорта. Клубный сайт «Зенита» привёл даже номер приказа Министерства спорта – № 92нг от 9 августа 2021 года.

Тем временем в «Зените» появился очередной новичок – словенец Тине Урнаут.