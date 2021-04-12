Волейбольный «Зенит» стал серебряным призёром Суперлиги, а победило снова московское «Динамо»

«Питерец.ру» не сомневается, что второе место в Суперлиге – результат для «Зенита» очень хороший. Добившись права оспорить «золото» в Суперлиге, «сине-бело-голубые» привычно уступили московскому «Динамо». Восемь поражений за один сезон – динамовцы побеждали «Зенит» и в чемпионате, и в кубке, и в еврокубке.

1–3 в решающем матче за первенство в Суперлиге доказали, что этот волейбольный сезон запомнится, как сезон побед московского «Динамо». СМИ отметили, что «Зенит» провёл серьёзные трансферы перед началом этого сезона. Однако на звёздном уровне весь этот сезон отыграли Иван Яковлев и Егор Клюка. Да выигранный трофей бы помог назвать сезон – 2020/2021 превосходным, но везде шлагбаум ставили динамовцы Москвы.

Не нашлось в «Зените» игрока, который по ходу сезона совершил бы прорыв. А вот у столичных динамовцев такой волейболист есть – это ставший не только самым ценным игроком «Финала шести» Суперлиги Павел Панков. За чертой призёров остался «Зенит-Казань», который в новом сезоне ждут большие перемены.