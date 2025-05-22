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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» вышел в финал плей-офф Единой Лиги ВТБ, а Дуэйн Бэйкон набрал в седьмом матче серии с «Локомотивом» 34 очка

Баскетбольный «Зенит» вышел в финал плей-офф Единой Лиги ВТБ, а Дуэйн Бэйкон набрал в седьмом матче серии с «Локомотивом» 34 очка

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
bc-zenit.com
Дуэйна Бэйкона краснодарцы остановить не смогли и проиграли «Зениту» с разницей в 19 очков.

Упорная борьба в решающем матче полуфинальной серии между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубанью» шла только до большого перерыва. Во второй половине игры петербуржцы вчистую переиграли соперника, завершив матч со счётом 94:75 (17:14, 21:23, 25:15, 31:23). Лучшим на паркете «Арены» был зенитовский американец Дуэйн Бэйкон – 9 из 17 средних бросков, 3 из 5 дальних и 7 из 8 штрафных. Самый ценный игрок регулярного сезона – 2024/2025 добавил к своим 34 очкам ещё 8 подборов.

«Питерец.ру» перечисляет и других героев сегодняшней победы «Зенита». Если самым полезным игроком в составе второго финалиста плей-офф ожидаемо стал Бэйкон («+37»), то второй индекс полезности – у нестабильно отыгравшего полуфинал центрового «Зенита» Винса Хантера («+32», сложившиеся из 18 очков, 8 подборов и 6 блокшотов – Мутомбо стайл в накрывании бросков!). Именно Бэйкон и Хантер стали главными героями этой победы «Зенита», который теперь сразится в финале с ЦСКА.

Рубеж в 10 очков в составе «сине-бело-голубых» преодолели ещё двое – Алексей Швед (13 очков) и Трент Фрейзер (11 очков). Лишь Георгий Жбанов откровенно не поймал свою игру, набрав всего очко за 24 минуты на паркете «Арены» (матч посетили 6318 зрителей).

Удачи в финале, «Зенит»!




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