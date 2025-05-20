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Питерец.ру » Спорт » Минимальное поражение баскетбольного «Зенита» в Краснодаре – и седьмой матч полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ состоится 22 мая в Санкт-Петербурге

Минимальное поражение баскетбольного «Зенита» в Краснодаре – и седьмой матч полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ состоится 22 мая в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
bc-zenit.com
Счёт матча с «Локомотивом-Кубанью» – 74:75, и счёт в серии стал 3–3.

Баскетбольный «Зенит» упустил отличный шанс завершить серию с «Локомотивом-Кубанью» из Краснодара в шестом матче (счёт стал бы 4–2 в пользу коллектива Хавьера Паскуаля) и выйти в финал плей-офф Единой Лиги ВТБ, где своего соперника ждёт ЦСКА. Паскуаль неожиданно выпустил в стартовой пятёрке Георгия Жбанова, который начал матч вместе с Трентом Фрейзером, Андреем Воронцевичем, Дуэйном Бэйконом и Винсом Хантером.

«Питерец.ру» разделяет мнение, что именно слабая игра Бэйкона стала главной причиной фиаско «сине-бело-голубых» в важнейшем матче нынешнего сезона. Судите сами: признанный недавно ценнейшим игроком «регулярки» американец реализовал лишь 3 броска с игры из 13 (все 4 дальних броска – мимо). Не пошла игра у лидера атаки – отличный матч провёл Алекс Пойтресс (23 очка при фантастических 10 из 11 попаданий при исполнении средних бросков).

Особенно обидно для зенитовской торсиды то, что петербуржцы контролировали ход игры до большого перерыва, на который команды отправились с преимуществом гостей краснодарского «Баскет-Холла» в 14 очков. Но во второй игре ход игры кардинально изменился, а концовку «Зенит» проиграл. Итоговый счёт – 75:74 в пользу «Локомотива» (Патрик Миллер набрал 28 очков).


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