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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА шестой матч серии плей-офф Единой Лиги ВТБ со счётом 91:97 и не смог пробиться в финал

Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА шестой матч серии плей-офф Единой Лиги ВТБ со счётом 91:97 и не смог пробиться в финал

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Полуфинальная серия плей-офф завершилась со счётом 4–2 в пользу московских армейцев.

«Питерец.ру» может подвести промежуточные итоги сезона для баскетбольного – 2023/2024: в финальную серию плей-офф снова выйти не удалось. На этот раз камнем преткновения стал гранд отечественного баскетбола – столичный ЦСКА. «Зенит» на равных сражался с армейцами вплоть до заключительной четверти (а стартовый отрезок встречи коллектив Хавьера Паскуаля выиграл с разницей в 9 очков), но петербужрцы уступили с итоговым счётом 91:97. Очковый «перформанс» в составе команд устроили набравший 31 очко Каспер Уэйр из ЦСКА (6 из 11 «трёх») и стабильный центровой «Зенита» Винс Хантер (29 очков при 50 %-ной точности средних бросков). ЦСКА стал первым финалистом плей-офф нынешнего сезона, а соперник команды Андреаса Пистиолиса определится 22 мая в седьмом матче серии между УНИКСом и «Локомотивом-Кубанью».

Что же помешало «Зениту» преодолеть барьер в лице ЦСКА? Были кадровые причины: травму получил черногорский центровой Боян Дублевич, чьего опыта и мастерства так не хватило в этом плей-офф. Разочаровал менеджмент «Зенита» француз-ветеран Адриен Моэрман, а призванный срочно заменить его американец Джувэн Морган просто не имел времени вписаться в игровые схемы Паскуаля. Да и серия с «Уралмашем» затянулась.

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