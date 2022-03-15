Матч-триллер баскетбольного «Зенита» и ПБК ЦСКА, итог – минимальное поражение петербуржцев

Поединок «Зенита» и ЦСКА в рамках Единой Лиги ВТБ оправдал ожидания любителей баскетбола: борьба получилась упорная и захватывающая. «Питерец.ру» не стал подробно останавливаться на изменениях в составе «Зенита», а перемены есть. Во-первых, состав петербургского клуба пополнили три ветерана отечественного баскетбола – Сергей Моня, Виталий Фридзон и Егор Вяльцев. При этом Фридзон уже выступал за «Зенит». Ещё одним новичком команды Хавьера Паскуаля стал американец Аарон Карвер, ранее игравший за «Новосибирск».

В матче с ЦСКА «Зенит» выглядел фаворитом, поскольку сильных иностранцев в составе гостей было явно больше, ведь у ЦСКА из числа легионеров на паркет вышли только Милутинов и Уэйр. Именно американец и принёс ЦСКА победу, реализовав ключевые штрафные в концовке. А вот Билли Бэрон не забил бросок на победу, итоговый счёт – 79:78 в пользу команды Димтириса Итудиса. Самым результативным игроком матча ЦСКА и «Зенита» стал Алексей Швед (25 очков), зенитовец Ллойд набрал 20.

«Зенит» сохраняет шансы выиграть регулярный чемпионат Лиги ВТБ.