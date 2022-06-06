«Зенит» – чемпион Единой Лиги ВТБ: серия с ЦСКА выиграна со счёта 1–3

Травма Алексея Шведа, полученная им в ходе седьмого матча финальной серии Единой Лиги ВТБ, стала дополнительным поводом для огорчения фанатов ПБК ЦСКА. После игры, завершившейся в пользу «Зенита» (итоговый счёт – 81:75 в пользу «сине-бело-голубых»), наставник ЦСКА Итудис признал: не повреждение Шведа оказало решающее влияние на исход заключительного матча финала.

«Питерец.ру» предполагает, что Хавьер Паскуаль оказался состоятельнее Итудиса в решающий момент именно как специалист. Армейцы вели в серии со счётом 3–1, а это даже по меркам НБА считается решающим заделом. Но Паскуаль смог дать правильную установку на пятый матч, чтобы был сыгран и шестой, а затем и седьмой. А ведь ни разу выяснение отношений в финале Лиги ВТБ не затягивалось на целых семь матчей.

Символично, что лучшими и по результативности, и по полезности в матче под номером 7 у «Зенита» оказались два Джордана – Мики и Ллойд. Форвард Мики стал самым результативным в составе «Зенита», набрав 19 очков (к тому же на счету американца оказалось 9 подборов). А Ллойд при плохом проценте попадания дальних бросков (2 из 7) стал самым полезным («+27»).