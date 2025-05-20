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Питерец.ру » Спорт » При счёте 0–3 в финале Кубка Харламова – 2025 «СКА-1946» удалось одержать первую победу над МХК «Спартак»

При счёте 0–3 в финале Кубка Харламова – 2025 «СКА-1946» удалось одержать первую победу над МХК «Спартак»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Молодые невские армейцы едва не упустили победу, поведя 3:0 уже на 13-й минуте. 

Пока «Питерец.ру» уделял внимание другим спортивным событиям, «молодёжка» СКА проиграла и третий матч финальной серии Кубка Харламова. Третья игра финала состоялась 16 мая в «Ледовом» в присутствии 11 тысяч зрителей и завершился поражением команды Германа Титова со счётом 1:3 (шайбу в составе «СКА-1946» забросил Севастиан Капчук).

Поняв, что отступать некуда, «Сорок Шестые» отгрузили «красно-белым» три шайбы уже к экватору стартового отрезка четвёртого матча. Счёт с передач Ивана Корнилова и Никиты Сураева открыл на 5-й минуте Герман Суздорф, на 11-й тот же Суздорф сделал дубль (ассистентами выступили Иван Выдренков и Игнат Лутфуллин). До крупного преимущество «СКА-1946» довёл реализовавший на 13-й минуте большинство Сураев (голевыми передачами отметились Лутфуллин и Тимур Кол).

Но спартаковцы не собирались сдаваться: гости сумели превратить 0:3 в 3:3, а в составе «Сорок Шестых» на 34-й минуте произошла замена вратаря: вместо Павла Мойсевича вышел Егор Заврагин. Развязка наступила на 57-й минуте, когда точный бросок Матвея Полякова с передач Матвея Короткого и Выдренкова принёс хозяевам льда первую победу в финале.

Пятый матч состоится 20 мая в Москве, и «Сорок Шестым» обязательно нужно выигрывать!

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