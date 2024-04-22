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Питерец.ру » Спорт » «СКА-1946» выиграл третий матч финала плей-офф МХЛ у «Локо» 2:1 и с таким же счётом ведёт в серии

«СКА-1946» выиграл третий матч финала плей-офф МХЛ у «Локо» 2:1 и с таким же счётом ведёт в серии

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
«Молодёжка» невских армейцев долго уступала в счёте, но сумела догнать и перегнать.

Продолжается финальная серия Кубка Харламова: состоялся третий матч, который прошёл в «Ледовом» при хорошей посещаемости – почти 9 тысяч зрителей. Главный тренер «Сорок Шестых» Герман Титов доверил место в воротах Павлу Мойсевичу и не прогадал – 27 сэйвов. Хотя гости пробили Мойсевича уже на 3-й минуте: форварду «Локо» Максиму Коростелёву помогли отличиться одноклубники Артём Карпов и Ярослав Зыков. Ярославцам удалось додержать минимальное преимущество в счёте до начала третьего периода, когда «СКА-1946» удалось совершить камбэк.

На 46-й минуте Григорий Осипов с передач Арсения Коромыслова и Матвея Короткого помог хозяевам льда догнать соперника. И сразу же петербуржцы вышли вперёд, действующие лица были те же: Коромыслов забросил победную шайбу с передач Короткого и Осипова на 48-й минуте. Сразу же на скамейку штрафников за подножку был отправлен Владислав Романов, но использовать это большинство «Локо» не удалось. Матч так и завершился со счётом 2:1 в пользу «СКА-1946»: «Сорок Шестые» вышли вперёд в серии 2–1.

Петербургская команда начала финал плей-офф МХЛ с крупного поражения в Ярославле (3:6), после чего сумела выиграть две игры подряд. Четвёртый матч состоится 23 апреля в «Ледовом», начало – в 19:00.


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