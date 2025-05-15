ента новостей

20:03
Команда «СКА-1946» проиграла и второй матч финальной серии «молодёжке» московского «Спартака» – 3:5 после 1:2
19:18
Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов занял 10-е место на чемпионате Азии по шахматам и примет участие в Кубке мира
17:22
Музейно-выставочный центр «Россия – Моя история» приглашает на «Ночь Музеев»
17:18
Мессенджеры WhatsApp и Signal оштрафованы на 0,8 млн руб. каждый за неисполнение законодательства РФ
17:09
В Ленобласти "Ночь музеев" посветят героям разных эпох
15:29
В пространстве «СреДа!» открылась выставка современного плакатного искусства
15:23
Мюзикл «Я Тебе Верю!»
14:24
В Колпино водителя, подозреваемого в краже иномарки задерживали со стрельбой
14:18
Полицейскиек задержали злоумышленников угнавших «Черри Тиго» с проспекта Художников
14:12
В Выборге задержали подозреваемого в поножовщине
13:21
На шоссе Революции конфликт троих мужчин закончился стрельбой
13:14
Пенсионерка с Боровой улицы перевела мошенникам 235 тысяч рублей
13:06
В Петербурге задержана несовершеннолетняя курьера мошенников
13:00
В Московском районе задержали подозреваемого в грабеже школьника
11:47
Мотоциклист погиб, столкнувшись с лосем возле посёлка Щеглово
10:11
В Ленобласти восстановят мемориальный комплекс «Невский порог»
10:11
Правительство борется с теневой занятостью: новые инициативы
10:03
Губернатор Петербурга отчитался перед депутатами Законодательного собрания за 2024 год
09:57
Беглов о медицинской сфере СПБ
09:31
На трассе "Сканднавия" столкнулись два большегруза
00:33
Фиаско «Зенита» в кубковом финале с ЦСКА – 0:2 с пропущенным в компенсированное ко второму тайму время решающим голом и проигрыш по пенальти
21:52
Четыре матча состоялись на ЧМ по хоккею 13 мая: Германия и Латвия одержали крупные победы, Казахстан проиграл Венгрии, канадцы разгромили французов
17:13
Discord оштрафовали на 800 тысяч рублей
17:10
Выставка «Великая Победа! Память поколений»
17:08
Выставка «Суворов. Путь в бессмертие»
17:05
Спектакль «Фрида» на сцене «Колизей - Арены»
16:59
В Ленобласти высадили более 400 метровых елей, которые образуют геоглиф «ПОБЕДА»
16:51
В Петербурге собираются построить 10 новых станций метро
15:25
Автокредитование в СПб сократилось более чем вдвое
14:43
Контроль за уборкой в СПБ вернули городу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Команда «СКА-1946» проиграла и второй матч финальной серии «молодёжке» московского «Спартака» – 3:5 после 1:2

Команда «СКА-1946» проиграла и второй матч финальной серии «молодёжке» московского «Спартака» – 3:5 после 1:2

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Шайбы в составе «Сорок Шестых» во втором матче финала забросили Амир Нугманов, Матвей Поляков и Никита Сураев.

Финальная серия Кубка Харламова – 2025 началась для «СКА-1946» с обидного поражения со счётом 1:2 в «Мегаспорте» 12 мая. «Питерец.ру» подчёркивает, что судьбу той встречи решил казус – «Сорок Шестые» пропустили решающую шайбу в большинстве, когда ворота Павла Мойсевича на 45-й минуте поразил Фёдор Храпов.

Второй матч получился более результативным – восемь заброшенных шайб, пять из которых побывали в сетке ворот «Сорок Шестых». Спартаковцы быстро открыли счёт, когда на 4-й минуте отличился Андрей Яриков, однако перед первым перерывом Амир Нугманов пробил Ярослава Кузьменко с передач Ивана Корнилова и Ярослава Васильева. Во втором периоде преуспели «красно-белые», дважды огорчившие Мойсевича – 3:1 ко второму перерыву.

На 45-й минуте Матвей Поляков, которому ассистировали Игнат Лутфуллин и Иван Ремезовский, сократил отставание гостей до минимума, после чего спартаковцы ещё дважды поразили уже пустые ворота «СКА-1946». Не помогла невским армейцам и шайба Никиты Сураева в концовке – МХК «Спартак» снова победил и повёл в финале 2–0. Противостояние продолжится в Санкт-Петербурге, где 16 и 18 мая в «Ледовом» состоятся третья и четвёртая игры серии.

Пожелаем «молодёжке» петербургских армейцев победить!


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

6-05-2025, 23:16
«СКА-1946» удалось поймать в силки «Омских Ястребов»: в финале Кубка Харламова «молодёжка» невских армейцев сразится со сверстниками из «Спартака»
18-04-2024, 02:43
МХЛ: «СКА-1946» проиграл «Локо» первый матч финальной серии со счётом 3:6, провалив третий период
24-04-2024, 00:20
Голкипер «СКА-1946» Павел Мойсевич отразил все 28 бросков по своим воротам и помог команде Германа Титова повести в финальной серии Кубка Харламова 3–1
29-11-2023, 16:02
После разгрома «Красной Армии» со счётом 5:1 «СКА-1946» пришлось выяснять отношения с «молодёжкой» московского «Спартака» до серии буллитов
10-04-2024, 02:39
«СКА-1946» – в финале Кубка Харламова: «Белые Медведи» из Челябинска укрощены в пяти матчах
7-11-2023, 18:30
«СКА-1946» удалось разгромить «СКА-Карелию» со счётом 10:0, Нугманов сделал хет-трик, у Полякова – дубль

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:47
Мотоциклист погиб, столкнувшись с лосем возле посёлка Щеглово
Вчера, 14:33
На Яхтенной улице пожилой водитель умер, врезавшись в припаркованный автомобиль
Вчера, 11:43
На набережной Макарова в ДТП пострадал младенец с матерью
Вчера, 11:16
На проспекте Ветеранов иномарка сбила двухлетнего мальчика
Наверх