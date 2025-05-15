Команда «СКА-1946» проиграла и второй матч финальной серии «молодёжке» московского «Спартака» – 3:5 после 1:2

Финальная серия Кубка Харламова – 2025 началась для «СКА-1946» с обидного поражения со счётом 1:2 в «Мегаспорте» 12 мая. «Питерец.ру» подчёркивает, что судьбу той встречи решил казус – «Сорок Шестые» пропустили решающую шайбу в большинстве, когда ворота Павла Мойсевича на 45-й минуте поразил Фёдор Храпов.

Второй матч получился более результативным – восемь заброшенных шайб, пять из которых побывали в сетке ворот «Сорок Шестых». Спартаковцы быстро открыли счёт, когда на 4-й минуте отличился Андрей Яриков, однако перед первым перерывом Амир Нугманов пробил Ярослава Кузьменко с передач Ивана Корнилова и Ярослава Васильева. Во втором периоде преуспели «красно-белые», дважды огорчившие Мойсевича – 3:1 ко второму перерыву.

На 45-й минуте Матвей Поляков, которому ассистировали Игнат Лутфуллин и Иван Ремезовский, сократил отставание гостей до минимума, после чего спартаковцы ещё дважды поразили уже пустые ворота «СКА-1946». Не помогла невским армейцам и шайба Никиты Сураева в концовке – МХК «Спартак» снова победил и повёл в финале 2–0. Противостояние продолжится в Санкт-Петербурге, где 16 и 18 мая в «Ледовом» состоятся третья и четвёртая игры серии.

Пожелаем «молодёжке» петербургских армейцев победить!



