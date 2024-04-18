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Питерец.ру » Спорт » МХЛ: «СКА-1946» проиграл «Локо» первый матч финальной серии со счётом 3:6, провалив третий период

МХЛ: «СКА-1946» проиграл «Локо» первый матч финальной серии со счётом 3:6, провалив третий период

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
После второй двадцатиминутки была ничья, но 0:3 в заключительном отрезке встречи предопределили поражение «СКА-1946».

«Питерец.ру» продолжает следить за выступлением «СКА-1946» в плей-офф – 2023/2024, пока складывающийся для «молодёжки» невских армейцев весьма удачно. Но финальная серия с ярославским «Локо» началась для «Сорок Шестых» с крупного поражения. Главному тренеру «СКА-1946» Герману Титову (чемпиону мира в качестве игрока в 1993 году) пришлось прибегнуть к крайней мере – замене вратаря. При счёте 5:3 в пользу «Локо» Павла Мойсевича сменил Глеб Саранчук и сумел не пропустить, поскольку шестую шайбу ярославцы забросили уже в пустые ворота гостей.

Первый период катился к ничейному счёту 1:1, но «Локо» удалось организовать «гол в раздевалку»: Илья Роговский отличился за 11 секунд до сирены на перерыв. Во втором отрезке встречи «Локо» повёл уже 3:1, реализовав большинство. Но Матвей Короткий с передачи Семёна Синяткина сократил отставание гостей на 34-й минуте, после чего пришла уже очередь петербуржцев забивать «в раздевалку»: Иван Демидов использовал удаление в составе хозяев.

Но вот третий период «Сорок Шестые» просто провалили, пропустив уже на 20-й секунде. Вскоре Максим Мальцев вынудил Титова менять вратаря, в итоге 5:3 превратились в 6:3 после попадания Егора Сурина в пустые ворота. Вторая игра – 19 апреля.

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