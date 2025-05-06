«СКА-1946» удалось поймать в силки «Омских Ястребов»: в финале Кубка Харламова «молодёжка» невских армейцев сразится со сверстниками из «Спартака»

Серия между «СКА-1946» и «Омскими Ястребами» могла завершиться ещё в пятом матче, который стал очень результативным – 9 заброшенных шайб. Последняя из них влетела в ворота Егора Заврагина в овертайме, когда омич Данила Сысоев с передач Михаила Гуляева и Дмитрия Власенко – и та встреча завершилась победой команды Виталия Черночуба со счётом 5:4ОТ. «Питерец.ру» перечисляет авторов шайб «Сорок Шестых» в пятом матче: Амир Нугманов, Матвей Короткий, Егор Граф и Никита Сураев.

Серия переместилась в Омск, где на почти заполненной «Джи-Драйв-Арене» 5 мая состоялся шестой поединок, который начался с быстрого взятия ворот Павла Мойсевича, которого на 8-й минуте пробил Вячеслав Малов. Однако во втором периоде гости дважды огорчили омского вратаря Ивана Юнина (на фото). Сравнял счёт Короткий, которому ассистировали Матвей Поляков и Александр Филиппов. Ближе ко второму перерыву Сураев вывел «СКА-1946» вперёд: в голевой комбинации поучаствовали Нугманов и Поляков.

На 6-й минуте третьего периода Поляков реализовал большинство с передачи Короткого, сделав преимущество невских армейцев более комфортным – 3:1. Завершило борьбу попадание Филиппова в пустые ворота – 4:1 в матче и 4–2 в полуфинальной серии.



