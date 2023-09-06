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Питерец.ру » Спорт » «СКА-Нева» одержала вторую победу подряд в чемпионате ВХЛ – 2023/2024, одолев «Югру» со счётом 3:1, а Григорий Кузьмин набрал сразу 3 очка

«СКА-Нева» одержала вторую победу подряд в чемпионате ВХЛ – 2023/2024, одолев «Югру» со счётом 3:1, а Григорий Кузьмин набрал сразу 3 очка

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27
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.ugra-hc.ru
А первый календарный матч сезона невские армейцы выиграли с разницей в 4 шайбы!

«Питерец.ру» не смог осветить первый для «СКА-Невы» матч сезона ВХЛ – 2023/2024 по одной простой причине: 3 сентября было много футбола. А невские армейцы дали тогда своим болельщикам повод для радости, разгромив многострадальную «Звезду» (5:1), которая проиграла оба матча петербургским командам на старте чемпионата. Дубль в победном для команды Николая Воеводина матче сделал Альберт Конозов.

Вторым соперником «СКА-Невы» в чемпионате ВХЛ стала ханты-мансийская «Югра», поигравшая в своё время и в КХЛ. Счёт на 11-й минуте открыл югорчанин Аксёнов с передач своих одноклубников Кириллова и Швырёва. Но ещё до перерыва Григорий Кузьмин сумел сравнять счёт благодаря чётким индивидуальным действиям.

Тот же Кузьмин отметился результативной передачей, когда «СКА-Нева» усилиями Кирилла Мельниченко удалось реализовать большинство. Те же Кузьмин (ассистент) и Мельниченко (автор дубля) организовали и третий гол хозяев льда. В третьем периоде самым ярким эпизодом оказалась драка Зенкова и Аксёнова, за которую судьи выписали обоюдное удаление. Интересно, что гости перебросали своих оппонентов: «Югра» нанесла по воротам Мойсевича 29 бросков, а петербуржцы побеспокоили Носова 26 раз.

7 сентября – матч с «Рубином».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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