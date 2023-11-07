«СКА-1946» удалось разгромить «СКА-Карелию» со счётом 10:0, Нугманов сделал хет-трик, у Полякова – дубль

Пока основная команда СКА терпит обидные поражения в регулярном чемпионате КХЛ, «Сорок Шестые» сокрушили «СКА-Карелию» с несколько неприличным даже для Молодёжной лиги счётом 10:0.

Начало разгрому положил Егор Граф, открывший счёт уже на 37-й секунде: ассистировали 70-му номеру «СКА-1946» Игнат Лутфуллин и Егор Вильчинский. «Питерец.ру» заметил, что Лутфуллин добился по ходу матча «ассистентского хет-трика», а Амир Нугманов сотворил хет-трик бомбардирский. Нугманов поражал карельские ворота на 3-й, 25-й и 60-й минутах игры, умудрившись отличиться и в равенстве, и в большинстве, и в меньшинстве.

Дубль удался Матвею Полякову, который огорчил «СКА-Карелию» в концовке второго периода и в дебюте третьего. Соотношение бросков в этом матче впечатляет: если «Сорок Шестые» попали в створ ворот соперника 55 раз, то хоккеисты «СКА-Карелии» - лишь 28. Голкипера «СКА-1946» Ярослава Коростелёва можно поздравить с «сухарём».

Теперь у занимающего шестую строчку в турнирной таблице МХЛ клуба «СКА-1946» стало 28 очков, столько же – у череповецкого «Алмаза». Лидируют «Мамонты Югры», набравшие 33 очка. Молодёжная команда петербургского хоккейного «Динамо» проведёт свой очередной матч 8 ноября, соперник – «СКА-Карелия».