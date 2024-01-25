«СКА-1946» удалось одержать рекордную победу в нынешнем чемпионате МХЛ – 12:0 в матче с несчастными «Амурскими Тиграми»

Поскольку кипят страсти в КХЛ и ВХЛ, «Питерец.ру» не столь подробно сообщает об успехах и неудачах «СКА-1946» и моложёжного хоккейного «Динамо» в МХЛ. Но 12:0 в матче «Сорок Шестых» с травоядными «Амурскими Тиграми» оказались слишком веским поводом. 4:0, 5:0 и 3:0 – таков счёт по периодам этого матча, превратившегося в избиение «Тигров» на льду петербургского «Хоккейного города».

Иван Демидов уже к 9-й минуте оформил хет-трик, а всего он забросил в ворота хабаровчан пять шайб. Дублем отметился Матвей Поляков, по одной шайбе в ворота гостей отправили Владислав Романов, Артём Вильчинский, Матвей Короткий и Григорий Осипов. Стоит ли говорить, что никаких дивидендов «Амурским Тиграм» не принесла вратарская рокировка, когда вместо Войтюка в игру вступил Кобозев.

Можно поздравить и голкипера «Сорок Шестых» Кирилла Герасимюка, который заработал трудовой «сухарь», отразив 20 бросков по своим воротам. А свой следующий матч «СКА-1946» проведёт в первый день февраля, соперник – АКМ «Юниор» из Тульской области.

Петербургское МХК «Динамо» тоже проводит удачный отрезок в первенстве МХЛ: молодые динамовцы выиграли уже четыре встречи подряд – две у «Капитана», а также матчи с «Сахалинскими Акулами» и «Тайфуном».



