ента новостей

00:14
«СКА-1946» удалось одержать четвёртую разгромную победу подряд в чемпионате МХЛ, на этот раз повержен «АКМ-Юниор», счёт – 6:0
23:27
«СКА-Нева» по буллитам смогла одолеть «Омские Крылья» и продолжает бороться за попадание в первую восьмёрку по итогам чемпионата ВХЛ
23:05
Петербургское хоккейное «Динамо» проигрывало клубу «Динамо-Алтай» со счётом 0:2, но смогло одержать крупную победу
16:31
Депутаты ЗакС Петербурга отправили очередную партию груза в зону СВО
16:28
В Петербурге «Единая Россия» провела занятие по оказанию первой помощи пострадавшим
16:03
На Благодатной улице иномарка сбила женщину на переходе
13:30
Подводная лодка «Кронштадт» вошла в состав Северного флота ВМФ России
13:19
В СПбГУ презентуют почтовую марку, посвященную 300-летию Университета
13:12
SWIFT перестал быть универсальным средством обработки платежей
13:10
Microsoft уличили в краже данных пользователей браузера Chrome
13:06
Премьера спектакля «Дядя Фёдор, пёс и кот»
11:53
В Петербурге водитель «Киа Рио» пострадал в лобовом столкновении с автобусом
11:37
Во Фрунзенском районе пожилая женщина перевела аферистам более 5,8 млн рублей
11:29
В Петербурге лже-брокеры обманули пенсионеров почти на 10 млн рублей
11:24
В Шушарах задержали двоих подозреваемых в нападении на прохожую
11:19
В Выборгском районе пенсионерка передала мошенникам 5,5 миллионов рублей
11:13
В Колпино задержали 14-летнего подростка, ограбившего сверстника
10:00
На севере Петербурга курьерами у мошенников оказались двое подростков
09:34
Петербург хотят защитить от НАТО
08:55
В декрет уходят не только матери
01:24
Петербургская команда «Газпром нефть» заняла четвёртое место на масштабном корпоративном шахматном турнире в Москве
22:30
«СКА-Нева» забросила 9 шайб в ворота барнаульского клуба «Динамо-Алтай»: дубли в составе петербуржцев сделали Егор Гурзанов и Кирилл Танков
19:36
В Петербурге задержан инициатор конфликта на парковке на Казанской площади
16:28
В Петербурге задержали организатора двух онлайн-наркомаркетов и его подельника
16:06
На трассе «Нарва» женщина-водитель на иномарке погибла при столкновении с «КАМАЗом»
14:50
Награды Города-героя Ленинграда увидели 5170 человек
13:41
Россияне смогут полюбить работу и стать счастливыми!
13:22
На рынке серверов не хватает полноценных отечественных аналогов
13:15
В Ленобласти задержали мужчину с крупной партией синтетического наркотика
13:07
В Петербурге раскрыли убийство студента, совершенное 29 лет назад
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «СКА-1946» удалось одержать четвёртую разгромную победу подряд в чемпионате МХЛ, на этот раз повержен «АКМ-Юниор», счёт – 6:0

«СКА-1946» удалось одержать четвёртую разгромную победу подряд в чемпионате МХЛ, на этот раз повержен «АКМ-Юниор», счёт – 6:0

0
4
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
9:1, 8:0, 12:0 и 6:0 – так завершились четыре январских матча молодых армейцев с Невы.

«Питерец.ру» не сразу подсчитал суммарную разницу шайб четырёх последних матчей команды «СКА-1946» в регулярном сезоне МХЛ, а она впечатляет. Молодые невские армейцы разгромили четырёх различных соперников подряд с общим счётом 35:1. В матче 1 января тульский «АКМ-Юниор» пропустил в каждом периоде и проиграл 0:6.

Счёт удалось открыть Осипову, которому помогли отличиться Егоров и Созинов. Случилось это на 9-й минуте, и больше заброшенных шайб в стартовом отрезке матча не было. Зато второй период петербуржцы выиграли с более чем убедительным счётом 4:0. Осипов сделал дубль (ассистировали ему Лутфуллин и Недопёкин, а до крупного довёл преимущество «Сорок Шестых» точный бросок Романова. Ещё одну шайбу до второго перерыва отправил в ворота туляков Поляков, сделавший счёт 5:0.

Ведя с внушительной разницей в пять шайб, гости сбавили обороты в заключительном периоде. Однако «АКМ-Юниор» не перестал пропускать: показательно, что Поляков забил в меньшинстве. Так счёт стал 6:0, и уже совсем скоро набравшие фантастическую форму «Сорок Шестые» сразятся с командой МХК «Атлант» (эта игра пройдёт 3 февраля). А «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» тоже сыграет 3 февраля, соперник – «АКМ-Юниор».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-01-2024, 22:06
В МХЛ «СКА-1946» и молодёжная команда петербургского хоккейного «Динамо» выиграли свои очередные матчи 15 января
22-11-2023, 19:55
«СКА-1946» размазал по льду МХК «Атлант» со счётом 7:1, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» победила «АКМ-Юниор» – 3:1
25-01-2024, 00:26
«СКА-1946» удалось одержать рекордную победу в нынешнем чемпионате МХЛ – 12:0 в матче с несчастными «Амурскими Тиграми»
21-09-2023, 22:33
МХЛ: «СКА–1946» разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:1, а «молодёжка» петербургского «Динамо» обыграла «Академию СКА-Юниор» из Красногорска – 6:4
23-09-2023, 00:47
МХЛ: «Академия СКА-Юниор» обыграла «СКА–1946» со счётом 4:2, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» оказалась сильнее «Крыльев Советов» – 4:3
31-10-2023, 16:32
Клуб «СКА-1946» после разгромной победы над «Тайфуном» со счётом 9:3 проиграл сегодня «Амурским Тиграм» на «Платинум-Арене» в Хабаровске – 2:3

Происшествия на дорогах

0
110
Вчера, 16:03
На Благодатной улице иномарка сбила женщину на переходе
0
105
Вчера, 11:53
В Петербурге водитель «Киа Рио» пострадал в лобовом столкновении с автобусом
0
183
31-01-2024, 16:06
На трассе «Нарва» женщина-водитель на иномарке погибла при столкновении с «КАМАЗом»
0
175
30-01-2024, 12:27
На Пулковском шоссе иномарка сбила 16-летнюю девушку
Наверх