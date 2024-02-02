«СКА-1946» удалось одержать четвёртую разгромную победу подряд в чемпионате МХЛ, на этот раз повержен «АКМ-Юниор», счёт – 6:0

«Питерец.ру» не сразу подсчитал суммарную разницу шайб четырёх последних матчей команды «СКА-1946» в регулярном сезоне МХЛ, а она впечатляет. Молодые невские армейцы разгромили четырёх различных соперников подряд с общим счётом 35:1 . В матче 1 января тульский «АКМ-Юниор» пропустил в каждом периоде и проиграл 0:6.

Счёт удалось открыть Осипову, которому помогли отличиться Егоров и Созинов. Случилось это на 9-й минуте, и больше заброшенных шайб в стартовом отрезке матча не было. Зато второй период петербуржцы выиграли с более чем убедительным счётом 4:0. Осипов сделал дубль (ассистировали ему Лутфуллин и Недопёкин, а до крупного довёл преимущество «Сорок Шестых» точный бросок Романова. Ещё одну шайбу до второго перерыва отправил в ворота туляков Поляков, сделавший счёт 5:0.

Ведя с внушительной разницей в пять шайб, гости сбавили обороты в заключительном периоде. Однако «АКМ-Юниор» не перестал пропускать: показательно, что Поляков забил в меньшинстве. Так счёт стал 6:0, и уже совсем скоро набравшие фантастическую форму «Сорок Шестые» сразятся с командой МХК «Атлант» (эта игра пройдёт 3 февраля). А «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» тоже сыграет 3 февраля, соперник – «АКМ-Юниор».