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Питерец.ру » Спорт » МХЛ: «СКА-1946» удалось одержать победу над «Омскими Ястребами» со счётом 2:1 и повести в полуфинальной серии 3–1

МХЛ: «СКА-1946» удалось одержать победу над «Омскими Ястребами» со счётом 2:1 и повести в полуфинальной серии 3–1

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
В другом полуфинале «молодёжка» московского «Спартака» выиграла у нижегородской «Чайки» два матча из трёх.

«Питерец.ру» давно не уделял внимания МХЛ, а ведь «СКА-1946» выступает в плей-офф молодёжной лиги лучше, чем главная команда невских армейцев, вылетевшая уже в первом раунде Кубка Гагарина. После четырёх матчей с «Омскими Ястребами» петербургские «Сорок Шестые» ведут в серии со счётом 3–1. По меркам НХЛ такое преимущество в серии считается решающим: каждый случай, когда какая-либо команда отыгрывалась с 1–3 и проходила дальше, за океаном заносится в скрижали истории хоккея.
Напомним путь «СКА-1946» в Кубке Харламова – 2025. В первом раунде команда Германа Титова скрестила клюшки с московской «Красной Армией» и выиграла все три матча (4:1, 3:1, 3:1). В четвертьфинале был повержен ярославский «Локо», и тоже – без единого поражения. Петербуржцы трижды выиграли у «Локо» – 2:0, 5:4ОТ и 2:1. Первые два встречи с «Омскими Ястребами» завершились в пользу петербуржцев – 4:0 и 4:3ОТ, но в третьей игре «Сорок Шестые» потерпели пока единственное в этом плей-офф поражение (1:2ОТ).
Четвёртая игра полуфинала состоялась в среду в Омске: шайбы Марка Сливченко и Матвея Короткого принесли успех гостям. Важная деталь: ворота «СКА-1946» защищал Егор Заврагин, который в сезоне – 2024/2025 был основным вратарём СКА.
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