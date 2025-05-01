МХЛ: «СКА-1946» удалось одержать победу над «Омскими Ястребами» со счётом 2:1 и повести в полуфинальной серии 3–1

«Питерец.ру» давно не уделял внимания МХЛ, а ведь «СКА-1946» выступает в плей-офф молодёжной лиги лучше, чем главная команда невских армейцев, вылетевшая уже в первом раунде Кубка Гагарина . После четырёх матчей с «Омскими Ястребами» петербургские «Сорок Шестые» ведут в серии со счётом 3–1. По меркам НХЛ такое преимущество в серии считается решающим: каждый случай, когда какая-либо команда отыгрывалась с 1–3 и проходила дальше, за океаном заносится в скрижали истории хоккея.

Напомним путь «СКА-1946» в Кубке Харламова – 2025. В первом раунде команда Германа Титова скрестила клюшки с московской «Красной Армией» и выиграла все три матча (4:1, 3:1, 3:1). В четвертьфинале был повержен ярославский «Локо», и тоже – без единого поражения. Петербуржцы трижды выиграли у «Локо» – 2:0, 5:4ОТ и 2:1. Первые два встречи с «Омскими Ястребами» завершились в пользу петербуржцев – 4:0 и 4:3ОТ, но в третьей игре «Сорок Шестые» потерпели пока единственное в этом плей-офф поражение (1:2ОТ).