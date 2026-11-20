Музей современного искусства Эрарта представляет первую персональную выставку Виктора Пономаренко, который говорит о проблемах современности художественным языком XVII века.

Еще во время обучения в Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Виктор Пономаренко нашел свой творческий метод. Он начал стилизовать современные предметы и фастфуд под задумчивые голландские натюрморты в жанре ванитас (от лат. vanitas — «суета сует, тщеславие»).

Обычно произведения в этом жанре представляют собой аллегории на тему бренности всего сущего и быстротечности жизни: увядающие цветы и фрукты, человеческие черепа, потухшие свечи. Ирония автора заключается в том, что пластиковая посуда надолго переживет ее обладателя, а еда с консервантами разлагается теперь гораздо дольше, чем в XVII веке.

Современный натюрморт полюбился зрителям, и художник стал развивать эту тему. Теперь в его работах фастфуд и пластик, замусорив Землю, переселяются на Луну и Марс. Это кажется завязкой для фантастического рассказа, но, как ни странно, это не так далеко от истины. Одними из первых рукотворных предметов, оставленных людьми на Луне, стали мешки с отходами и ненужными предметами, которые Нил Армстронг и Базз Олдрин выбросили перед возвращением на Землю.

Для своей первой персональной выставки в музее Эрарта художник создал совершенно новый проект. «Наблюдатели» из будущего представляют собой в буквальном смысле летающие пластиковые тарелки, следящие за жизнью Голландии XVII века. Попаданцами в прошлое становятся и другие хорошо знакомые нам предметы.

Обладая большим живописным мастерством, Виктор Пономаренко совмещает две далеких друг от друга культурных традиции. И благодаря этому фантастические картины художника в стиле классического голландского пейзажа выглядят очень убедительно, хоть и иронично.

Даты проведения выставки: 27 ноября 2026 — 14 февраля 2027

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург