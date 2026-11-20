Музей современного искусства Эрарта представляет выставку итальянского художника Массимилиано Робино, в живописи которого черная материя становится пространством скрытых возможностей, а свет рождается из темноты.

Работая с масляными красками и термоплавким пластиком, итальянский художник Массимилиано Робино создает рельефные поверхности, напоминающие разветвления кровеносных сосудов, корневые системы, геологические разломы или нейронные сети. Его произведения находятся на границе живописи и пластического объекта. Их поверхность не просто изображает движение вещества, но сама становится результатом физического процесса, в котором авторский замысел взаимодействует с непредсказуемым поведением материала. Произведения Робино воспринимаются не столько как статичные изображения, сколько как застывшие процессы, в которых движение продолжается беспрерывно.

Важнейший источник образности Робино — нефть, вещество, определившее развитие современной цивилизации. Она принесла человечеству невероятное богатство, технический прогресс и новые возможности, но одновременно стала причиной войн, экологических катастроф и зависимости целых государств от природных ресурсов. Не случайно одна из представленных работ названа словом «Стигма», обозначающим клеймо, несмываемый знак, а в христианской традиции — еще и рану, напоминающую о страдании. В контексте выставки это название позволяет увидеть в черной материи не только источник энергии, но и след травмы, оставленной цивилизацией на теле Земли.

В этих работах можно обнаружить неожиданное родство с искусством витража. Разветвленные линии напоминают свинцовые переплеты, разделяющие цветные стекла. Однако если традиционный витраж преображает пространство благодаря свету, проходящему через стекло, то у Робино свет словно появляется внутри непрозрачного материала. Здесь возникает еще одна важная ассоциация — идея просветления, рождающегося из темноты.

В произведениях Массимилиано Робино соединяются противоположные начала: природное и индустриальное, разрушение и созидание, темнота и свет. Его живопись представляет нефть не бездушным ресурсом, а носителем памяти и энергии, способным одновременно питать цивилизацию и напоминать ей о цене могущества.

Даты проведения выставки: 28 ноября 2026 — 14 февраля 2027

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург