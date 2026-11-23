3 января 2027 года в 17.00 в Мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» состоится праздничное представление «Щелкунчик и снеговик»

В морозный январский вечер, когда в зале погаснет свет, начнется настоящее новогоднее чудо. На экране оживут советские мультфильмы «Щелкунчик»

и «Снеговик», но их будет сопровождать не музыкальная запись, а живой симфонический оркестр!

Музыка Чайковского в живом исполнении придаст классическому сюжету «Щелкунчика» невероятный объём: битва с Мышиным королём заставит вздрогнуть от каждого залпа, а «Вальс цветов» закружит зрителей в танце вместе

с героями. Затем, сменив настроение, оркестр исполнит нежную и щемящую мелодию из «Снеговика», рассказывая о мимолётности счастья и полёте над зимним городом.

В это время взрослые забудут о делах, а дети увидят, как нарисованные герои обретают форму. Это общее тепло, объединяющее зрителей, героев мультфильмов и музыкантов, станет настоящим чудом, открывающим счастливую главу наступившего праздника!

По окончании концертной программы состоится анимационная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и Снеговиком!

Исполнители: Санкт-Петербургский Симфонический оркестр «Impulse orchestra». Дирижёр — Игорь Томашевский

В программе:

П. И. Чайковский. Музыка из балета «Щелкунчик»

Х. Блейк. Музыка к мультфильму «Снеговик».

Дети до 5 лет могут посетить мероприятие бесплатно в сопровождении взрослого (без предоставления отдельного места). Внимание: мероприятие не предусматривает вручение зрителям новогоднего подарка.

Продолжительность: 1 час 15 минут.