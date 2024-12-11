После того, как вратарь СКА Павел Мойсевич не пропустил в матче с «Барысом», Роман Ротенберг заявил: «Железобетонная оборона – то, что нам нужно!»

Егор Заврагин травмирован: именно это обстоятельство мешает ему играть в воротах СКА. «Питерец.ру» знает, насколько сложно быть вратарём СКА: Никита Серебряков – уже в омском «Авангарде», и теперь за место основного голкипера невских армейцев с Заврагиным конкурируют Артемий Плешков и Павел Мойсевич.

Белорусский страж ворот может гордиться матчем с «Барысом»: Мойсевич парировал все 20 бросков по своим воротам и заработал почётный «сухарь». Визави Мойсевича Никите Бояркину пришлось потрудиться побольше: СКА нанёс 36 бросков по воротам соперника, но точным оказался лишь один. Автором победной шайбы в воскресной игре стал Арсений Грицюк, которому помогли отличиться Марат Хайруллин и Арсений Коромыслов. Счёт мог быть и крупнее, но гости «Ледового» старались играть аккуратнее – всего два удаления. При этом один из малых штрафов «Барыса» схлопотал именно Бояркин – за сдвиг ворот.