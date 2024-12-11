ента новостей

20:50
После того, как вратарь СКА Павел Мойсевич не пропустил в матче с «Барысом», Роман Ротенберг заявил: «Железобетонная оборона – то, что нам нужно!»
20:29
Гандбольный «Зенит» одержал важную победу над «Пермскими медведями» со счётом 37:30, Дмитрий Киселёв забил 9 мячей
16:48
В Мариинском дворце прошла тожественная церемония награждения почетными знаками
13:49
На улице Комсомола иномарка сбила 16-летнего подростка
13:43
В Отрадном задержали пособника мошенников при попытке обмануть женщину
13:36
Во Всеволожске задержали подозреваемую в убийстве
13:29
В Сестрорецке задержали пособника мошенников, подозреваемого в многомиллионном обмане пенсионера
13:18
Премьера в ТЮЗе! Спектакль «Пушкин. Сквозь Метель»
13:10
В России ужесточили ответственность за создание финансовых пирамид
13:05
В Калининском районе поймали подростков, подозреваемых в грабеже  табачного магазина
12:55
В Шушарах задержаны участники этнической преступной группы, подозреваемых в вымогательстве
12:48
В Колпино дорожный конфликт закончился применением газового баллончика
10:16
Китайские автомобили любят в СПб, но не в самом Китае
10:13
На Екатерининском проспекте мигрант ударил ножом соотечественника
09:56
Остался без тягача
01:50
Волейбольная «Ленинградка» одержала десятую победу подряд в женской Суперлиге, переиграв саратовский «Протон» в трёх партиях: у Валерии Романовой – 15 очков
19:38
В Петербурге пройдет турнир по баскетболу, посвященный памяти Станислава Гельчинского
13:30
В Новом Карлино иномарка насмерть сбила 47-летнего пешехода
13:24
В Ломоносовском районе в ДТП такси с джипом пострадали три человека
12:56
В Ленобласти стартовала Ленинградская Ёлка желаний
12:47
На трассе «Вологда-Тихвин» столкнулись два грузовика и иномарка. Пострадали два человека
12:35
В Красносельском районе водитель «Мазды» въехал в стену кафе быстрого питания
12:28
На Владимирском проспекте «Газ» сбил 17-летнего школьника
12:24
На пожаре в Луге погибли два человека
12:12
В Приморском районе юноша жестоко избил отчима своей девушки 
09:50
Рухнули продажи новых авто
09:32
В Ленобласти у 9-летнего школьника в руках взорвалась питарда
09:28
В СПб подорожает электричество
09:22
Всероссийская социальная акция «Морская народная елка»
21:50
Спортивный подвиг Дин Лижэня: чемпион мира по шахматам смог сравнять счёт в 12-й партии матча с Доммараджу Гукешем
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » После того, как вратарь СКА Павел Мойсевич не пропустил в матче с «Барысом», Роман Ротенберг заявил: «Железобетонная оборона – то, что нам нужно!»

После того, как вратарь СКА Павел Мойсевич не пропустил в матче с «Барысом», Роман Ротенберг заявил: «Железобетонная оборона – то, что нам нужно!»

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Выяснилось, почему не играет Егор Заврагин – ответ в тексте новости!

Егор Заврагин травмирован: именно это обстоятельство мешает ему играть в воротах СКА. «Питерец.ру» знает, насколько сложно быть вратарём СКА: Никита Серебряков – уже в омском «Авангарде», и теперь за место основного голкипера невских армейцев с Заврагиным конкурируют Артемий Плешков и Павел Мойсевич.

Белорусский страж ворот может гордиться матчем с «Барысом»: Мойсевич парировал все 20 бросков по своим воротам и заработал почётный «сухарь». Визави Мойсевича Никите Бояркину пришлось потрудиться побольше: СКА нанёс 36 бросков по воротам соперника, но точным оказался лишь один. Автором победной шайбы в воскресной игре стал Арсений Грицюк, которому помогли отличиться Марат Хайруллин и Арсений Коромыслов. Счёт мог быть и крупнее, но гости «Ледового» старались играть аккуратнее – всего два удаления. При этом один из малых штрафов «Барыса» схлопотал именно Бояркин – за сдвиг ворот.

В меньшинстве «Барыс» не пропустил, но Грицюк ещё до перерыва отличился уже в равных составах. Поскольку в регулярном чемпионате КХЛ начался перерыв, самое время взглянуть на турнирную таблицу: СКА набрал 44 очка за 34 игры и плетётся занимает пятое место в Западной конференции. Отставание от лидирующего «Локомотива» – 14 очков.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-01-2024, 22:15
Шайбы Харуллина, Рендулича и Зыкова принесли СКА скромную победу над «Куньлунем», которая позволила петербургскому клубу выйти в плей-офф КХЛ – 2024
24-04-2024, 00:20
Голкипер «СКА-1946» Павел Мойсевич отразил все 28 бросков по своим воротам и помог команде Германа Титова повести в финальной серии Кубка Харламова 3–1
19-02-2023, 20:17
СКА крупно победил «Трактор» и перевалил за 100 очков в регулярном чемпионате
13-11-2024, 20:13
СКА не забросил ни одной шайбы в ворота «Сибири», но одержал вымученную победу по буллитам и прервал серию поражений в чемпионате КХЛ
24-10-2024, 01:31
СКА разгромил «Куньлунь» со счётом 8:0, Плотников сделал хет-трик, а голкипер Заврагин отразил 31 бросок по своим воротам
28-11-2024, 17:28
Никита Сошников принес «Адмиралу» победу по буллитам над СКА: у петербуржцев шайбы забросили Александр Никишин и Марат Хайруллин

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:49
На улице Комсомола иномарка сбила 16-летнего подростка
Вчера, 13:30
В Новом Карлино иномарка насмерть сбила 47-летнего пешехода
Вчера, 13:24
В Ломоносовском районе в ДТП такси с джипом пострадали три человека
Вчера, 12:47
На трассе «Вологда-Тихвин» столкнулись два грузовика и иномарка. Пострадали два человека
Наверх