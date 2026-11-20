В Тосно расследуется убийство женщины, тело которой нашли во дворе дома на проспекте Ленина. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ.

По подозрению в расправе задержан 44-летний ранее судимый сожитель погибшей. Его изобличили в том, что часом ранее в квартире на бытовой почве он избил 41-летнюю женщину. Полученные травмы оказались смертельными — потерпевшая скончалась на месте. Затем фигурант обернул труп простыней и вынес его на улицу.

О страшной находке стало известно вечером 18 ноября: около 20:00 в полицию сообщили, что возле мусорных контейнеров во дворе одного из домов на проспекте Ленина лежит завернутое в простыню тело. Прибывший наряд обнаружил труп местной жительницы с признаками насильственной смерти.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники полиции Тосненского района раскрыли указанное преступление.

Подозреваемый помещен под стражу на основании статьи 91 УПК РФ.