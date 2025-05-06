Триумфом двух петербургских женских команд завершился в Сочи 32-й чемпионат России: «СШОР ШШ – 1» заняла первое место, «СШОР ШШ – 2» финишировала второй

Петербургская женская команда «СШОР по шахматам и шашкам – 2» проиграла в 9-м туре крымской «Киммерии» и упустила шанс завоевать золото, но и второе место «Питерец.ру» считает большим успехом и поздравляет Алёну Гармаш, Дарью Юрасову, Анастасию Синицыну и Елизавету Дорохину. Поединок с «Киммерией» завершился со счётом 1:3 (две ничьи и поражения Гармаш и Синицыной).

Чемпионками стали представительницы «СШОР по ШШ – 1» после ничьей с командой из Новосибирска (2:2). Здесь Мария Якимова на второй доске победила Екатерину Харашуту, но Марина Кузнецова на четвёртой уступила Элине Долговой. Вничью завершили свои партии Ольга Карманова (всего в Сочи участница барнаульского Суперфинала чемпионата России набрала 6 очков из 9) и прошедшая турнир без поражений Татьяна Гетьман (5,5 очков из 7). «СШОР по ШШ – 1» и «СШОР по ШШ – 2» набрали по 13 очков, но дополнительные показатели были лучше у первой из петербургских команд.

Третье место заняла уральская «Сима-Ленд» (12 очков), на финише проигравшая Татарстану 1:3 (расклеилась Екатерина Гольцева, потерпевшая второе поражение подряд). Лишь пятой стала «Шахматная сборная Москвы» (11 очков) с Валентиной Гуниной и Дарьей Чарочкиной и Дарьей Войт в составе.



