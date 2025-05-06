ента новостей

00:57
Триумфом двух петербургских женских команд завершился в Сочи 32-й чемпионат России: «СШОР ШШ – 1» заняла первое место, «СШОР ШШ – 2» финишировала второй
00:11
Злой гений петербургского хоккейного «Динамо» Егор Виноградов из «Торпедо-Горький» стал автором победной шайбы нижегородцев в четвёртом матче полуфинальной серии
16:07
В Малом зале Филармонии состоится концерт "Благословлённые музыкой"
16:00
В Петербурге трамвай стал передвижной сценой для Ансамбля песни и пляски ЛенВО
13:49
В Буграх в ДТП погиб 53-летний водитель автомобиля «Хавал»
13:09
В Петербурге прошел исторический автопробег Бессмертного полка России
10:24
Трамп вновь пригрозил применить военную силу для аннексии Гренландии
09:57
Продолжаем дружить с Кубой
09:51
На Новочеркасском проспекте поймали налетчиков на сетевой магазин
09:46
На проспекте Большевиков в ДТП погибли три человека
08:28
Ветеранов ВОВ поздравили необычным способом
02:34
Петербургская женская команда «СШОР ШШ – 2» единолично лидирует на продолжающемся в Сочи командном чемпионате России по шахматам, набрав 13 очков, «СШОР ШШ – 1» делит второе место с «Сима-Ленд»
02:05
Александр Соболев стал главным героем матча, в котором «Зенит» одержал волевую победу над «Пари НН»
17:38
Гандбольный «Зенит» расправился со ставропольским «Виктором» в ответном полуфинальном матче с разницей в 10 мячей и сыграет в финале с ЦСКА
14:31
В Клочковом переулке иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате
14:25
На улице Савушкина в квартире жилого дома произошла поножовщина
14:21
Полицейские ищут налетчиков на квартиру во Всеволожске
01:31
Вторая по силе петербургская женская команда, представляющая «СШОР по шахматам и шашкам» на Большой Конюшенной, опережает первую по итогам 7-го тура чемпионата России в Сочи
01:08
Поражением завершился для петербургской команды «СШОР по шахматам и шашкам» матч 7-го тура командного чемпионата России в Сочи
18:25
За счет чего выросло промпроизводство СПб?
18:04
На улице Рубинштейна иномарка вылетела на тратуар и сбила мужчину
14:06
В Ленобласти мигрант домогался трех школьниц
14:01
В Пушкине поймали похитителя ящика с пожертвованиями из церкви
13:56
На улице Константина Заслонова иномарка сбила 13-летнего школьника
13:53
В Петербурге поймали двоих "дропов", подозреваемых в обмане пенсионерки из переулка Гривцова
13:48
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на квадроцикле
12:43
На Новоколомяжском проспекте конфликт мужчин завершился стрельбой
12:39
На улице Руставели ссора супругов закончилась стрельбой из охотничьего карабина
12:34
В Петербурге поймали поджигателя входной двери квартиры дома на Социалистической улице
09:28
Без налички пока никак
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Триумфом двух петербургских женских команд завершился в Сочи 32-й чемпионат России: «СШОР ШШ – 1» заняла первое место, «СШОР ШШ – 2» финишировала второй

Триумфом двух петербургских женских команд завершился в Сочи 32-й чемпионат России: «СШОР ШШ – 1» заняла первое место, «СШОР ШШ – 2» финишировала второй

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Марина Кузнецова из «СШОР ШШ – 1» в Сочи выступила слабо, набрав всего 1,5 очка из 6.

Петербургская женская команда «СШОР по шахматам и шашкам – 2» проиграла в 9-м туре крымской «Киммерии» и упустила шанс завоевать золото, но и второе место «Питерец.ру» считает большим успехом и поздравляет Алёну Гармаш, Дарью Юрасову, Анастасию Синицыну и Елизавету Дорохину. Поединок с «Киммерией» завершился со счётом 1:3 (две ничьи и поражения Гармаш и Синицыной).

Чемпионками стали представительницы «СШОР по ШШ – 1» после ничьей с командой из Новосибирска (2:2). Здесь Мария Якимова на второй доске победила Екатерину Харашуту, но Марина Кузнецова на четвёртой уступила Элине Долговой. Вничью завершили свои партии Ольга Карманова (всего в Сочи участница барнаульского Суперфинала чемпионата России набрала 6 очков из 9) и прошедшая турнир без поражений Татьяна Гетьман (5,5 очков из 7). «СШОР по ШШ – 1» и «СШОР по ШШ – 2» набрали по 13 очков, но дополнительные показатели были лучше у первой из петербургских команд.

Третье место заняла уральская «Сима-Ленд» (12 очков), на финише проигравшая Татарстану 1:3 (расклеилась Екатерина Гольцева, потерпевшая второе поражение подряд). Лишь пятой стала «Шахматная сборная Москвы» (11 очков) с Валентиной Гуниной и Дарьей Чарочкиной и Дарьей Войт в составе.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

29-04-2025, 02:48
Петербургская женская команда «СШОР ШШ – 1» занимает третье место по итогам 3-го тура командного чемпионата России по шахматам: Ольга Карманова набрала 2 очка из 3
30-04-2025, 01:10
Петербургская женская команда «СШОР по шахматам и шашкам – 1» разгромила Московскую область и лидирует после 4-го тура командного чемпионата России в Сочи
Вчера, 02:34
Петербургская женская команда «СШОР ШШ – 2» единолично лидирует на продолжающемся в Сочи командном чемпионате России по шахматам, набрав 13 очков, «СШОР ШШ – 1» делит второе место с «Сима-Ленд»
1-05-2025, 02:46
Петербургская женская команда «СШОР по шахматам и шашкам – 1» вничью завершила матч с «Шахматной сборной Москвы» в 5-м туре командного чемпионата России в Сочи
4-05-2025, 01:31
Вторая по силе петербургская женская команда, представляющая «СШОР по шахматам и шашкам» на Большой Конюшенной, опережает первую по итогам 7-го тура чемпионата России в Сочи
3-05-2025, 01:21
Обе петербургские команды, представляющие «СШОР по шахматам и шашкам», одержали победы в 6-м туре командного чемпионата России в Сочи

Происшествия на дорогах

Вчера, 13:49
В Буграх в ДТП погиб 53-летний водитель автомобиля «Хавал»
Вчера, 09:46
На проспекте Большевиков в ДТП погибли три человека
4-05-2025, 14:31
В Клочковом переулке иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате
3-05-2025, 18:04
На улице Рубинштейна иномарка вылетела на тратуар и сбила мужчину
Наверх