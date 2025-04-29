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Питерец.ру » Спорт » Петербургская женская команда «СШОР ШШ – 1» занимает третье место по итогам 3-го тура командного чемпионата России по шахматам: Ольга Карманова набрала 2 очка из 3

Петербургская женская команда «СШОР ШШ – 1» занимает третье место по итогам 3-го тура командного чемпионата России по шахматам: Ольга Карманова набрала 2 очка из 3

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Петербургская шахматистка Ольга Карманова (на фото) в 3-м туре сыграла вничью с Анастасией Синицыной.

В Сочи продолжается не только мужской, но и женский командный чемпионат России, в котором принимают участие сразу две команды из Санкт-Петербурга с оригинальными названиями – «СШОР – 1» и «СШОР – 2» (и капитан у обеих команд тоже один – Валерий Попов).

В 3-м туре состоялось петербургское дерби, в котором сильнее со счётом 3,5:2,5 оказалась первая из представляющих СШОР по шахматам и шашкам из города на Неве команд. Было зафиксировано три ничьи, а Мария Якимова победила Веронику Юдину. «СШОР – 1» удалось набрать 5 очков из 6 возможных: было бы больше, не случись обидной ничьей в стартовом туре с командой из Воронежа. «Питерец.ру» приводит подробности того драматичного поединка: на первой доске WIM Ольга Карманова победила Анну Журову, на второй и третьей досках вничью завершили свои партии петербурженки Якимова и Татьяна Гетьман. А вот Марина Кузнецова проиграла серьёзно уступающей ей по рейтингу ФИДЕ Анне Исаковой, итог матча – 2:2.

Те же 5 очков набрала занимающая сейчас второе место шахматная сборная Москвы (Валентина Гунина, Алина Бивол, Дарья Войт, Дарья Чарочкина, Екатерина Борисова), а лидирует команда Новосибирской области – 6 очков.  «СШОР – 2» и «Сима-Ленд» набрали по 4 очка.

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