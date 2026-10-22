Выставка и концерт завершили российско-китайский фестиваль культуры и искусств в Герценовском университете

Выставка «Россия и Китай в зеркале искусства» и концертная программа стали основными событиями II Российско-китайского фестиваля культуры и искусств «Красота в гармонии». Мероприятия стали результатом тесного сотрудничества РГПУ им. А. И. Герцена и Шаньдунского педагогического университета (ШПУ) на основе совместного проекта — Международного института искусств им. А. И. Герцена, действующего в Китае.

Экспозиция «Россия и Китай в зеркале искусства», развернутая в Открытом кампусе Герценовского университета, приурочена к перекрестным Годам образования в двух странах. Выставка включает 53 произведения, выполненных маслом и в технике гохуа. Авторами работ выступили шесть профессоров ШПУ, педагоги и студенты института художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена.

«Экспозиция символизирует диалог между восточной и российской культурой. На одной стороне расположены произведения российских художников, отличающиеся выдающейся композицией, игрой света и тени. По другую сторону находятся работы китайских педагогов, в которых воплощаются иные представления о гармонии и значении изображения. Это соотносится с идеей нашего фестиваля, призванного объединить разные представления о красоте. Смотря на все эти произведения, мы видим не просто красивую живопись, а мост, который построен между двумя странами», — подчеркнул директор Международного института искусств им. А. И. Герцена при ШПУ Лю Дунфэн.

Заместитель секретаря парткома ШПУ Чжан Маоцун отметил, что это вторая подобная выставка, совместно организованная Герценовским и Шаньдунским университетами. В прошлый раз работы экспонировались в Китае. Народный художник России, почетный профессор РГПУ им. А. И. Герцена Валерий Леднев добавил, что важна не только сама экспозиция, но и возможность лично встретиться с авторами представленных на ней работ, обменяться опытом и оценить, как развивается изобразительное искусство в России и Китае.

По мнению директора института художественного образования Дмитрия Ткаченко, выставка играет важную роль и в подготовке студентов двух стран: «Вживую рассматривая работы китайских профессоров, заслуженных и народных художников России, студенты учатся анализировать российское и китайское искусство, искать между ними сходства и различия».

В рамках фестиваля прошла серия мастер-классов с участием преподавателей двух вузов. Параллельные мастер-классы по изобразительному искусству провели почетный профессор Герценовского университета Владимир Кузьмичев и профессор ШПУ У Лэй. Одновременно были организованы мастер-классы по вокалу и фортепиано с участием российских и китайских педагогов.

Второй Российско-китайский фестиваль культуры и искусств «Красота в гармонии» проводится одновременно с международной научно-практической конференцией «Искусство и диалог культур: образовательные стратегии и художественные практики». Научное событие и фестиваль стартовали 20 октября, участие в них приняли руководители и представители профильных министерств и ведомств, ведущие ученые, деятели искусств, преподаватели и студенты России и Китая.

Торжественное закрытие фестиваля и конференции состоялось в институте музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена. В финальный концерт вошли музыкальные номера в исполнении артистов двух стран. Российские и китайские преподаватели и студенты исполнили народные и авторские произведения.

Проректор по инновационной деятельности РГПУ им. А. И. Герцена Александр Стрельцов подвел итоги: «Конференция и фестиваль стали площадкой для глубокого разговора о том, как искусство и образование помогают сохранять культурные традиции. Особую ценность придало участие известных экспертов и педагогов Китая: именно так, из рук в руки, обеспечивается преемственность традиций. Образование действительно остается надежным мостом между Россией и Китаем».

В настоящее время РГПУ им. А. И. Герцена взаимодействует с организациями Китая по 35 договорам о сотрудничестве, 19 из них заключены с китайскими образовательными учреждениями. Одним из ключевых партнеров Герценовского университета в КНР выступает Шаньдунский педагогический университет. В 2021 году стороны заключили соглашение о сотрудничестве по учреждению Международного института искусств им. А. И. Герцена. Первый набор абитуриентов прошел в 2022 году, сегодня в институте учится почти тысяча студентов. С 2024 года Герценовский университет курирует центр открытого образования на базе ШПУ, в котором ежегодно до 300 человек проходят курсы русского языка. Ранее ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов провел рабочую встречу, на которой было принято решение синхронизировать программы магистратуры двух вузов.