В центре Петербурга хулиган бросал камни в окна административного здания

Накануне днем, 21 октября к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что неизвестный бросает камни в окна административного здания на Литейном проспекте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 49-летнего мужчину.

Нарушителя в отделе полиции привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ и поместили в помещение для административно задержанных лиц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании задержанному меры пресечения.