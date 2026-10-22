Съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе полностью перекроют

В Санкт-Петербурге съезд №4 на развязке КАД с Приморским шоссе будет полностью закрыт для автотранспорта с 23 по 25 октября. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничение связано с устройством ростверка свайного фундамента шумозащитного экрана. Нельзя будет проехать с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе в сторону станций метро «Беговая», «Черная речка» и «Старая Деревня». Остальные съезды развязки продолжат работать в обычном режиме, уточнил глава территориального ситуационного центра учреждения Илья Пузыревский.

Работы выполнят по утвержденной и согласованной схеме организации дорожного движения. На месте установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, ограждающие зону работ, смонтируют сигнальные фонари дежурного освещения.

Чтобы не создавать пробок, полное перекрытие съезда будет действовать только ночью — с 22:00 до 06:00, в часы наименьшей интенсивности движения, добавил Пузыревский.