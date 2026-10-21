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Питерец.ру » Культура » Выставку «Знание. Герои» посетили более 186 тысяч человек

Выставку «Знание. Герои» посетили более 186 тысяч человек

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
пресс-служба СПб ГБУК "МВЦ"
Более 186 тысяч человек посетили выставку «Знание. Герои» на базе исторических парков «Россия — Моя история»

На базе исторических парков «Россия — Моя история» в регионах страны проходит выставка «Знание. Герои», которую, по предварительным итогам, посетили более 186 тысяч человек. Экспозиции представлены в 19 регионах. Больше всего посетителей было в Донецке – свыше 36 тысяч человек. Также выставка прошла в других воссоединенных регионах – Мелитополе и Луганске.

Этой осенью экспозиции о подвигах Героев России представили в Пятигорске, Ставрополе, Сургуте, Махачкале, Омске и Саратове.

Ранее мультимедийные экспозиции были представлены в Москве, Уфе, Екатеринбурге, Волгограде, Якутске, Казани, Тюмени, Южно-Сахалинске, Самаре, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Перми, Ростове-на-Дону, Челябинске, Владивостоке, Твери, Луганске, Мелитополе и Донецке.

«География выставки постоянно расширяется. Для нас это возможность сделать истории героев доступными для еще большего числа людей. До конца года к числу участников присоединится Краснодар – он станет 26 регионом проведения выставки «Знание. Герои». Уверен, что этот проект продолжит объединять жителей нашей страны вокруг общей исторической памяти и вносить вклад в воспитание молодого поколения», – сказал Иван Есин, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов.

Выставка ориентирована на широкую аудиторию, в том числе на школьников и студентов. Она призвана сохранить память о подвигах современников и создать пространство для знакомства с документальными свидетельствами, обсуждения личного выбора и ответственности, а также общения с участниками событий и Героями России.
Выставка Знание.Герои, посвященная подвигам военнослужащих, удостоенных звания Героя Российской Федерации за проявленные мужество и самоотверженность, реализуется Российским обществом «Знание» совместно с историческими парками «Россия – Моя история».

В 2027 году работа над новыми совместными мультимедийными проектами продолжится. Следите за информацией на сайтах региональных исторических парков и на сайте Общества «Знание».

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