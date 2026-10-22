Петербуржцам с инвалидностью предложили более 1 100 рабочих мест на специализированной ярмарке вакансий

В конгресс-холле «Московский» в Санкт-Петербурге состоялась специализированная ярмарка вакансий для людей с инвалидностью. Её участниками стали более 700 соискателей. Около 60 работодателей представили свыше 1 100 рабочих мест в промышленности, энергетике, торговле, гостиничном деле, транспорте и в других сферах. На площадке также работали 8 общественных организаций, оказывающие поддержку людям с инвалидностью.

Особенность ярмарки – комплексный подход к трудоустройству. Он предполагает не только подбор вакансий с учётом квалификации, профессионального опыта, физических возможностей и индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА), но и помощь в подготовке к поиску работы, психологическую поддержку и консультации по профессиональному развитию. Такой формат позволяет соискателям оценить разные варианты занятости, а работодателям – на месте подобрать сотрудников с учётом требований к конкретным рабочим местам, а также решить задачи, связанные с выполнением требований по квотированию рабочих мест для людей с инвалидностью.

«Мы подготовили для участников встречу с надёжными работодателями города, которые готовы ответить на вопросы об условиях труда и заработной плате, провести экспресс-интервью и рассказать о доступных вакансиях. Наша задача – помочь соискателям определиться с профессиональным путём, узнать о возможностях обучения и увереннее чувствовать себя при поиске работы. Важно, чтобы по итогам встречи работодатель нашёл подходящего сотрудника, а соискатель – работу, которая соответствует его возможностям и ожиданиям», – подчеркнула заместитель директора Центра занятости населения Санкт-Петербурга Ольга Погодина.

Среди работодателей – АО «Силовые машины», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ПАО «Ростелеком», АО «ВЕРТЕКС» и другие организации. Они предложили вакансии для специалистов разного уровня квалификации: от программистов, инженеров-монтажников и врачей до водителей, кладовщиков и уборщиков. Центр занятости населения формирует перечень предложений для таких мероприятий, ориентируясь на запросы соискателей, их образование, опыт и профессиональные навыки, чтобы представить широкий выбор вариантов.

На площадке работали специалисты Центра занятости, которые консультировали всех желающих по вопросам трудоустройства, составляли рекомендации по подготовке резюме и самопрезентации на собеседовании, рассказывали о программах профессионального обучения и переобучения. Посетители также могли получить помощь с регистрацией на портале «Работа России» и узнать о возможностях трудоустройства участников специальной военной операции.

Отдельное внимание уделили психологической подготовке к поиску работы. Психологи Службы занятости провели групповые занятия «Дорожная карта кандидата: как занять нужную вакансию» и «Резюме: что делает нас уникальными». Участники разбирали практические инструменты поиска работы, учились рассказывать о своих сильных сторонах и готовиться к собеседованию.

Найти своё дело можно не только через освоение новой профессии, но и через творчество, которое помогает раскрыть способности и обеспечить достойный заработок. Чтобы это продемонстрировать, общественные организации представили на ярмарке свои проекты и возможности для самореализации людей с инвалидностью. Так, ООО ТМ «Русская береста» провело мастер-класс по работе с берестой, познакомив посетителей с обработкой природного материала и созданием изделий.

В свою очередь представители СПб РООИ ОХ «Этюд» организовали выставку произведений своего творческого коллектива – фарфора, графики и ювелирных изделий. К слову, в этом году на базе объединения открылся Музей творчества инвалидов, коллекция которого насчитывает более 500 предметов искусства.

Отметим, с начала 2026 года в Петербурге трудоустроено около 2 тысяч людей с инвалидностью. Помимо специализированных ярмарок, Служба занятости проводит открытые отборы у работодателей, организует индивидуальный подбор вакансий и сопровождает соискателей на пути к трудоустройству. Эта работа продолжается, чтобы у петербуржцев было больше возможностей найти подходящую работу и реализовать свой профессиональный потенциал.

Узнать о мерах поддержки и услугах для людей с инвалидностью можно на сайте Центра занятости населения Санкт-Петербурга, а также по телефону горячей линии: 320-06-52.