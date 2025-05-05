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Питерец.ру » Спорт » Петербургская женская команда «СШОР ШШ – 2» единолично лидирует на продолжающемся в Сочи командном чемпионате России по шахматам, набрав 13 очков, «СШОР ШШ – 1» делит второе место с «Сима-Ленд»

Петербургская женская команда «СШОР ШШ – 2» единолично лидирует на продолжающемся в Сочи командном чемпионате России по шахматам, набрав 13 очков, «СШОР ШШ – 1» делит второе место с «Сима-Ленд»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Виктория Кирчей из второй сборной Москвы (на фото) в этом туре проиграла своей землячке Дарье Войт.

Сенсационным лидером женского «командника» в Сочи стала петербургская «СШОР ШШ – 2», которая номинально является лишь второй по силе командой из города на Неве на турнире. «Питерец.ру» напоминает турнирный путь «СШОР ШШ – 2», начавший чемпионат с победы над краснодарской «Майями Чесс Тим» (3:1). Во 2-м туре Елизавета Дорохина принесла «СШОР ШШ – 2» победу над командой из Алтайского края (2,5:1,5), затем случилось поражение от «СШОР ШШ – 1» (1,5:2,5).

В 4-м туре была ничья с командой из Белоруссии, после чего у «СШОР ШШ – 2» началась победная серия – 3:1 со сборной Краснодарского края во главе с Маргаритой Потаповой, 2,5:1,5 с командой из Новосибирска (снова решающий вклад – у Дорохиной), минимальная победа над шахматной сборной Москвы и успех в 8-м туре с поединке с фаворитом – «Сима-Ленд» из Свердловской области. Здесь было три ничьи (в партиях Алёны Гармаш с Леей Гарифуллиной, Дарьи Юрасовой с Натальей Погониной и Дорохиной – с Мариной Корневой) и победа Анастасии Синицыной над Екатериной Гольцевой.

Победа в заключительном туре над крымской «Киммерией» гарантирует «СШОР ШШ – 2» итоговое первое место. А «СШОР ШШ – 1» в 8-м туре победила белорусок (3:1), Ольга Карманова свою партию выиграла.

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