Вторая по силе петербургская женская команда, представляющая «СШОР по шахматам и шашкам» на Большой Конюшенной, опережает первую по итогам 7-го тура чемпионата России в Сочи

Удивительные дела творятся на женском командном чемпионате страны: «СШОР ШШ – 2» после 7-го тура занимает неожиданно высокое для себя второе место и опережает «СШОР ШШ – 1». «Питерец.ру» знает, почему «СШОР ШШ – 1» сильнее: всё дело – в рейтинге ФИДЕ. На момент начала сочинского турнира рейтинги сильнейших представительниц «СШОР ШШ – 1» превышали 2300 пункта ЭЛО (Анастасия Боднарук – 2332, Ольга Карманова – 2317). В составе «СШОР ШШ – 2» лишь Анастасия Синицына могла похвастаться рейтингом выше, чем 2200.

В очередном туре «СШОР ШШ – 1» встретилась с командой «Сима-Ленд» из Свердловской области. На первой доске Боднарук уступила Лее Гарифуллиной, на второй доске Карманова сыграла вничью с Натальей Погониной, на третьей – недавно ставшая петербурженкой Мария Якимова проиграла Екатерине Гольцевой. Победа Татьяны Гетьман над Мариной Корневой ситуацию не спасла: победа «Сима-Ленд» со счётом 2,5:1,5.

Проигрыш Дарьи Юрасовой в партии со своей тёзкой из «Шахматной сборной Москвы» Войт не помешал «СШОР ШШ – 2» сотворить сенсацию, победив столичную команду (2,5:1,5). На первой доске в партии между Алёной Гармаш и Алиной Бивол была зафиксирована ничья, а вот Синицына и Елизавета Дорохина свои партии выиграли.