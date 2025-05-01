Петербургская женская команда «СШ по шахматам и шашкам – 1» вничью завершила матч с «Шахматной сборной Москвы» в 5-м туре командного чемпионата России в Сочи

Сразу две петербургские женские команды участвуют в командном чемпионате страны, продолжающемся в Сочи. «Питерец.ру» отмечает бескомпромиссность матча «СШОР ШШ – 1» с «Шахматной сборной Москвы» – ни одной ничьей! Одержавшая до этого две победы на турнире Валентина Гунина на первой доске уступила петербурженке Анастасии Боднарук. Но Ольга Карманова проиграла Алине Бивол на второй доске. На третьей Мария Якимова пересилила Дарью Войт, однако Марина Кузнецова оказалась слабее Дарьи Чарочкиной, итог битвы – 2:2. Эта ничья окажет важнейшее значение на итоговое распределение мест: сейчас лидируют набравшие по 8 очков «Сима-Ленд», «СШОР ШШ – 1» и «Шахматная сборная Москвы».

Свердловчанки из «Сима-Ленд» буквально растерзали новосибирскую команду: победы в своих партиях одержали Лея Гарифуллина, Наталья Погонина и Екатерина Гольцева, и только Марина Корнева смилостивилась над Анной Брагиной – ничья. Подтянулась к лидерам «командника» крымская «Киммерия», одолевшая в 5-м туре соперниц из Белоруссии со счётом 3:1.

С таким же результатом петербургская «СШОР ШШ – 2» выиграла свой матч у краснодарской команды. Здесь всё решили победы Дарьи Юрасовой и Вероники Юдиной (Алёна Гармаш и Анастасия Синицына – ничьи).







