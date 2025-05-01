ента новостей

02:46
Петербургская женская команда «СШ по шахматам и шашкам – 1» вничью завершила матч с «Шахматной сборной Москвы» в 5-м туре командного чемпионата России в Сочи
02:20
В 5-м туре командного чемпионата России по шахматам в Сочи петербургская «СШОР ШШ» уступила «Русской Шахматной Школе»
01:59
МХЛ: «СКА-1946» удалось одержать победу над «Омскими Ястребами» со счётом 2:1 и повести в полуфинальной серии 3–1
13:16
В Ленобласти на трассе «Нарва» введут реверсивное движение
11:05
Пенсионерка из Стрельны отдала мошенникам полмиллиона рублей
10:58
На Невском проспекте задержали подозреваемого в грабеже
10:39
На Пушкинской улице задержали подозреваемого в грабеже
10:33
На Большой Монетной улице столкнулись автобус и "Лада Веста"
10:27
В Зеленогорске задержали грабителя - рецидивиста, похитившего из магазина «энергетик»
09:39
Восстановлено авиасообщение с Тель-Авивом
09:24
На Планерной улице у автосервиса произошла поножовщина
09:19
Военные интересуются жильем в области
08:40
Рост цен на лекарства в СПб: приводим данные
08:22
Уникальное мороженое станет сенсацией фестиваля
01:46
Петербургская «СШОР по шахматам и шашкам» – в числе лидеров сочинского «командника» после победы в 4-м туре
01:10
Петербургская женская команда «СШОР по шахматам и шашкам – 1» разгромила Московскую область и лидирует после 4-го тура командного чемпионата России в Сочи
23:55
Петербургское хоккейное «Динамо» выиграло и второй матч полуфинальной серии плей-офф ВХЛ у клуба «Торпедо-Горький»
19:52
В петербургском метро запустили брендированный поезд «Зенита»
19:32
В Петербурге состоялось юбилейное гала -шоу команды по синхронному катанию «Парадиз»
19:27
Федерация самбо в Петербурге провела «Урок Мужества»
15:38
В Смольном депутатам ЗакС Петербурга вручили государственные награды
12:46
В Гатчине фура сбила 33-летнюю женщину
12:39
В Красном Селе ограбили подростка
12:35
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении слабовидящего мужчины
12:26
В Петербурге в спортшколе конфликт молодых людей закончился поножовщиной
11:06
В России принят кодекс этики в сфере ИИ в здравоохранении
10:52
В связи с разводкой моста через Свирь в течение двух часов перекроют трассу «Кола»
10:40
В СПб поддерживают социальное предпринимательство
10:19
Выявлена фальсификация молочной продукции в Петербурге
10:07
Не украшайте авто георгиевскими лентами!
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургская женская команда «СШ по шахматам и шашкам – 1» вничью завершила матч с «Шахматной сборной Москвы» в 5-м туре командного чемпионата России в Сочи

Петербургская женская команда «СШ по шахматам и шашкам – 1» вничью завершила матч с «Шахматной сборной Москвы» в 5-м туре командного чемпионата России в Сочи

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Лея Гарифуллина из «Сима-Ленд» (на фото) победила Яну Жапову из Новосибирской области.

Сразу две петербургские женские команды участвуют в командном чемпионате страны, продолжающемся в Сочи. «Питерец.ру» отмечает бескомпромиссность матча «СШОР ШШ – 1» с «Шахматной сборной Москвы» – ни одной ничьей! Одержавшая до этого две победы на турнире Валентина Гунина на первой доске уступила петербурженке Анастасии Боднарук. Но Ольга Карманова проиграла Алине Бивол на второй доске. На третьей Мария Якимова пересилила Дарью Войт, однако Марина Кузнецова оказалась слабее Дарьи Чарочкиной, итог битвы – 2:2. Эта ничья окажет важнейшее значение на итоговое распределение мест: сейчас лидируют набравшие по 8 очков «Сима-Ленд», «СШОР ШШ – 1» и «Шахматная сборная Москвы».

Свердловчанки из «Сима-Ленд» буквально растерзали новосибирскую команду: победы в своих партиях одержали Лея Гарифуллина, Наталья Погонина и Екатерина Гольцева, и только Марина Корнева смилостивилась над Анной Брагиной – ничья. Подтянулась к лидерам «командника» крымская «Киммерия», одолевшая в 5-м туре соперниц из Белоруссии со счётом 3:1.

С таким же результатом петербургская «СШОР ШШ – 2» выиграла свой матч у краснодарской команды. Здесь всё решили победы Дарьи Юрасовой и Вероники Юдиной (Алёна Гармаш и Анастасия Синицына – ничьи).



Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 01:10
Петербургская женская команда «СШОР по шахматам и шашкам – 1» разгромила Московскую область и лидирует после 4-го тура командного чемпионата России в Сочи
9-05-2024, 02:55
Петербургская женская команда «СШ по шахматам и шашкам – 1» победила Подмосковье в 7-м туре чемпионата России в Сочи и занимает четвёртое место
29-04-2025, 02:48
Петербургская женская команда «СШОР ШШ – 1» занимает третье место по итогам 3-го тура командного чемпионата России по шахматам: Ольга Карманова набрала 2 очка из 3
8-05-2024, 02:14
В 6-м туре женского «командника» в Сочи шахматная сборная Москвы разгромила краснодарок, а «Сима-ленд» справилась с Татарстаном
6-05-2024, 22:56
В 5-м туре женского командного чемпионата России в Сочи петербургская «СШ по шахматам и шашкам – 1» победила краснодарскую «Кассиопею», а «Сима-ленд» разгромила ШСМ
10-05-2024, 02:29
Победив петербургскую «СШ по шахматам и шашкам – 1» в 8-м туре командного первенства России в Сочи, чемпионками досрочно стали шахматистки команды «Сима-ленд»

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:33
На Большой Монетной улице столкнулись автобус и "Лада Веста"
29-04-2025, 12:46
В Гатчине фура сбила 33-летнюю женщину
26-04-2025, 10:47
В Ленобласти произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей
25-04-2025, 12:57
На улице Дыбенко иномарка сбила 8-летнего мальчика на роликах
Наверх