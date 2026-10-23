В Петербурге 24 октября закрывается сезон фонтанов. В 2026 году в городе насчитывалось свыше 100 фонтанов, включая три комплекса — на площади Ленина, Московской площади и у Национальной библиотеки возле Парка Победы.

«Фонтаны – украшение и гордость Северной столицы. Больше всего – 26 фонтанов – расположены в Центральном районе. В лидерах также Московский район, Адмиралтейский и Петроградский. В этом году к 40-й годовщине катастрофы в Чернобыле мы открыли новый фонтан в Приморском районе – он стал частью мемориальной композиции, посвящённой героям-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС», – отметил Александр Беглов.

После отключения специалисты Водоканала начнут зимнюю консервацию — малозаметный для жителей, но необходимый этап, обеспечивающий надёжность и долговечность сооружений. Предстоит слить воду из чаш и напорных трубопроводов, тщательно очистить чаши и декоративные элементы, демонтировать технологическое оборудование для последующего ремонта и обслуживания.

Кроме того, будут проверены и настроены системы отопления и вентиляции в камерах управления, установлены защитные конструкции.

Губернатор напомнил, что с 2019 года в Петербурге восстановлено более 60 заброшенных фонтанов, причём многие адреса подсказали сами горожане. Ежегодно в осенне-зимний период на всех сооружениях проводятся профилактические и ремонтные работы. При необходимости заменят изношенные детали и узлы, чтобы в новом сезоне фонтаны снова радовали жителей и гостей города.