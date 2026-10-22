ента новостей

12:55
В Кировском районе Петербурга задержали подозреваемых в квартирном грабеже
12:44
Петербуржцам с инвалидностью предложили более 1 100 рабочих мест на специализированной ярмарке вакансий
12:37
В Петербурге мужчина нанес ножевые ранения сожительнице и заставил перевести ему денег
12:19
Выставка и концерт завершили российско-китайский фестиваль культуры и искусств в Герценовском университете
12:15
Съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе полностью перекроют
12:10
В Ленобласти задержали женщину, подозреваемую в краже со счета у пенсионерки
12:05
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы в поселке Металлострой
11:59
В центре Петербурга хулиган бросал камни в окна административного здания
20:32
Выставку «Знание. Герои» посетили более 186 тысяч человек
20:28
Спектакль Театра кошек Куклачёва «Приключения котов-чемпионов»
20:24
XIV всероссийская конференция «Менеджмент Будущего»
13:10
В Константиновском дворце прошли переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа
12:52
В Ленобласти на трассе «Кола» перекрыто движение из-за смертельного ДТП
12:42
В Петергофе задержали подростков повредивших остановку общественного транспорта 
12:37
В Невском районе задержали двоих мужчин за сбыт наркотиков и психотропных веществ
12:13
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин
12:06
Полицейские задержали четверых участников разбойного нападения в Кудрово
10:26
В Петербурге пройдет XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»
10:19
Беглов в Пулково встретил премьера Госсовета Китая
10:01
В Петербурге стартовали Всероссийские соревнования памяти Михаила Боброва
10:35
В Петербурге за три года отремонтировано 213 квартир детей-сирот
10:09
В Синявино задержали мужчину, который сдал в ломбард украшения своей матери
10:03
В Шушарах грузовой «ГАЗ» насмерть сбил 63-летнего пешехода
10:00
В Ленобласти в ДТП погиб водитель большегруза «МАН»
20:28
«Динамо-СПб» ушло от поражения во Владимире на 93-й минуте
12:30
В Петро-Славянке полицейские проверили миграционный рейд
12:12
В Авиагородке дорожники завершили ремонт на Стартовой улице
11:55
В Ленобласти на путепроводе в районе Низино полностью перекроют движение
10:29
В Киришах пьяная женщина размахивала ножами в магазине
10:23
Иммерсивный аудиоспектакль-экскурсия «Переулки памяти: легенды Адмиралтейского района»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе Петербурга задержали подозреваемых в квартирном грабеже

В Кировском районе Петербурга задержали подозреваемых в квартирном грабеже

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские раскрыли квартирный грабеж в доме на проспекте Народного Ополчения

Поздним вечером 20 октября, около 22:40 к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация от женщины о том, что она, находясь в Ленобласти, услышала через умную колонку, как в квартире по месту жительства в доме 163 по проспекту Народного Ополчения ее мужу неизвестные угрожают физической расправой и совершают хищение вещей. 

Незамедлительно прибывшим в адрес сотрудникам полиции дверь в квартиру никто не открыл, указанный в заявке мобильный телефон был выключен и за помощью к полиции никто не обращался. 

На следующий день около 14:15 с заявлением к полицейским обратился 31-летний неработающий житель указанной выше квартиры. Мужчина сообщил правоохранителям, что трое малознакомых ему молодых людей, находясь в квартире по месту его жительства, угрожая ножом, похитили мобильный телефон «Айфон 14 про», студийный микрофон, наушники, звуковую карту и скрылись с похищенным. Материальный ущерб составил 78 000 рублей.

Вечером того же дня сотрудниками уголовного розыска были задержаны на улице Солдата Корзуна трое причастных к указанному преступлению молодых людей – двое 21-летних и 17 летний подросток. Похищенное имущество изъято. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

В отношении одного из 21-летних доставленных составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и после опроса отпустили. Его подельникам избрана мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Кировский район, грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

13-10-2026, 11:35
В Кудрово задержаны двое мужчин, ограбивших местного жителя
9-10-2026, 13:21
В Кудрово задержан подозреваемый в грабеже
1-10-2026, 11:33
В Шушарах поймали подозреваемого в краже из квартиры на Бухарестской улице
3-08-2026, 12:45
В Петербурге задержаны двое подозреваемых в грабеже на Северном проспекте
30-09-2026, 12:22
В Петербурге задержаны подозреваемые в ограблении магазина электроники
27-08-2026, 13:08
В Лебяжьем рецидивист ограбил пенсионерку

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:52
В Ленобласти на трассе «Кола» перекрыто движение из-за смертельного ДТП
20-10-2026, 10:03
В Шушарах грузовой «ГАЗ» насмерть сбил 63-летнего пешехода
20-10-2026, 10:00
В Ленобласти в ДТП погиб водитель большегруза «МАН»
15-10-2026, 10:09
В Ленобласти байкер погиб, вылетев в кювет и врезавшись в камень
Наверх