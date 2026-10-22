В Кировском районе Петербурга задержали подозреваемых в квартирном грабеже

Поздним вечером 20 октября, около 22:40 к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация от женщины о том, что она, находясь в Ленобласти, услышала через умную колонку, как в квартире по месту жительства в доме 163 по проспекту Народного Ополчения ее мужу неизвестные угрожают физической расправой и совершают хищение вещей.

Незамедлительно прибывшим в адрес сотрудникам полиции дверь в квартиру никто не открыл, указанный в заявке мобильный телефон был выключен и за помощью к полиции никто не обращался.

На следующий день около 14:15 с заявлением к полицейским обратился 31-летний неработающий житель указанной выше квартиры. Мужчина сообщил правоохранителям, что трое малознакомых ему молодых людей, находясь в квартире по месту его жительства, угрожая ножом, похитили мобильный телефон «Айфон 14 про», студийный микрофон, наушники, звуковую карту и скрылись с похищенным. Материальный ущерб составил 78 000 рублей.

Вечером того же дня сотрудниками уголовного розыска были задержаны на улице Солдата Корзуна трое причастных к указанному преступлению молодых людей – двое 21-летних и 17 летний подросток. Похищенное имущество изъято.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

В отношении одного из 21-летних доставленных составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и после опроса отпустили. Его подельникам избрана мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 УПК РФ.