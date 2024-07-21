ента новостей

00:05
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман вошла в тройку на крупном турнире «Moscow Open – 2024», победительницей которого стала нижегородка Екатерина Гольцева
23:09
Гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов стал победителем «Moscow Open – 2024», набрав 7,5 очков из 9, а лучшими из петербуржцев стали Владимир Шкуратов (11-е место) и Семён Пузыревский (12-е место)
22:37
Новичок футбольного «Зенита» Максим Глушенков сделал дубль в матче 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», который петербургский клуб выиграл со счётом 4:0
13:13
На берегу Финского залива открыт новый экомаршрут «Бугаиная тропа»
13:05
В районе развязки КАД с Софийской улицей на месяц перекроют две полосы
12:52
Под Кингисеппом в ДТП пострадал пешеход и водитель иномарки
12:42
В Лужском районе на трассе "Санкт-Петербург-Псков" в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки
12:37
В Ленобласти задержали мигранта зарезавшего соотечественника
12:30
В ДТП на Свердловской набережной пострадал 2-летний пассажир «Мерседеса»
12:21
На Товарищеском проспекте при столкновении иномарки с автобусом пострадало три человека
12:16
В Мурино задержали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку с улицы Коллонтай
12:09
Из квартиры на проспекте Космонавтов «домушники» похитили 10 миллионов рублей
12:05
В Ленобласти с погоней и стрельбой останавливали подростка на «Жигулях»
10:02
За проезд платят электронными способами
09:29
Мигранты не смогут устроиться в такси?
02:21
Гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов продолжает лидировать на турнире «Moscow Open – 2024», набрав 6,5 очков после 7 туров, на пол-очка отстают Борис Савченко, Сергей Волков и Владимир Захарцов
23:02
Петербурженка Татьяна Гетьман вместе с Марией Бруяцкой из Ивановской области лидируют на шахматном турнире «Moscow Open – 2024», набрав по 6 из 7
17:01
На Русановской улице задержали 36-летнюю женщину со свертком запретного в рюкзаке
09:47
Отмены ЕГЭ пока не будет
09:23
Как обстоят дела с инфляцией?
00:10
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман после 5-го тура «Moscow Open – 2024» набрала 4,5 очка и входит в тройку лидеров, но впереди – партия с чемпионкой Высшей лиги Дарьей Войт
23:00
Петербургский шахматист Кирилл Шубин одержал победы в 4-м и 5-м турах «Moscow Open – 2024» и вместе с Ремизовым, Савченко и Корчмаром преследует лидирующего Цыдыпова
17:33
На бульваре Новаторов пьяный водитель бросился на сотрудников ГАИ с топором
17:23
На Полюстровском проспекте в ДТП пострадал мотоциклист
14:11
Выставка «Нет повода унывать»
12:03
В Ленобласти женщина-водитель «Мицубиси Аутлендер» погибла в ДТП с лесовозом
11:41
На Парашютной улице в ДТП автобуса с иномаркой пострадал ребенок
10:45
В Красногвардейском районе поймали подростка, ограбившего прохожего
10:32
На проспекте Ударников парню выстрелили в ногу из пневматики
09:38
Доля высокоэкологичного транспорта вырастет до 50%
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман вошла в тройку на крупном турнире «Moscow Open – 2024», победительницей которого стала нижегородка Екатерина Гольцева

Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман вошла в тройку на крупном турнире «Moscow Open – 2024», победительницей которого стала нижегородка Екатерина Гольцева

0
12
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
open.moscowchess.org
Победив чемпионку России Баиру Кованову, Гетьман сумела занять престижное третье место.

«Питерец.ру» поздравляет Татьяну Гетьман, которая смогла завоевать третье место на турнире «Moscow Open – 2024». Просто дойти до финиша этого изматывающего соревнования уже было определённым успехом: из сотни участниц выбыли по ходу турнира Зарина Шафигуллина, Даяна Насыбуллина и Екатерина Борисова.

Заключительный день турнира Гетьман начала с поражения от Марии Бруяцкой из Ивановской области. Но Татьяна не расклеилась и смогла выиграть у более сильной по рейтингу Баиры Ковановой – действующей чемпионки России. В другой партии 9-го тура москвича Дарья Войт не смогла победить нижегородку Екатерину Гольцеву, которой и досталось первое место. Таким образом, не оправдался расчёт Войт и Ковановой, быстро сыгравших вничью в 8-м туре и имевших достаточно времени для отдыха перед заключительным туром.

Четыре шахматистки в итоге набрали по 7 очков, и коэффициент вывел на первое место Гольцеву. Второй стала проигравшая Маргарите Лысенко Бруяцкая, а сама Лысенко отстала от Гетьман. Войт заняла 4-е место, Кованова – 9-е.

Ещё одна петербургская шахматистка Дарья Юрасова набрала 6 очков и завершила турнир на 14-м месте, отстав по коэффициенту от занявшей счастливое 13-е место Марины Корневой – первого номера рейтинг-листа.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-07-2024, 01:05
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман набрала 3 очка после 3-го тура «Moscow Open – 2024» и входит в группу лидеров турнира вместе с Гольцевой, Хафизовой, Бруяцкой и Кобозевой
17-07-2024, 01:24
По-разному начали петербургские шахматистки «Moscow Open – 2024»: Татьяна Гетьман и Даяна Насыбуллина свои партии выиграли, а Дарья Юрасова довольствовалась ничьей
19-07-2024, 00:10
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман после 5-го тура «Moscow Open – 2024» набрала 4,5 очка и входит в тройку лидеров, но впереди – партия с чемпионкой Высшей лиги Дарьей Войт
19-07-2024, 23:02
Петербурженка Татьяна Гетьман вместе с Марией Бруяцкой из Ивановской области лидируют на шахматном турнире «Moscow Open – 2024», набрав по 6 из 7
27-06-2023, 18:47
Евгения Овод и Дарья Юрасова выиграли свои партии 2-го тура шахматной Высшей лиги в Новокузнецке, а лидерами стали Екатерина Гольцева и юная Алёна Волчкова из Курганской области
4-07-2023, 16:49
Петербургские шахматистки Евгения Овод, Татьяна Гетьман и Марина Кузнецова набрали по 4,5 очка за 8 туров Высшей лиги, отставание от лидирующей Гольцевой – 2 очка

Происшествия на дорогах

0
118
Вчера, 12:52
Под Кингисеппом в ДТП пострадал пешеход и водитель иномарки
0
113
Вчера, 12:42
В Лужском районе на трассе "Санкт-Петербург-Псков" в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки
0
83
Вчера, 12:30
В ДТП на Свердловской набережной пострадал 2-летний пассажир «Мерседеса»
0
89
Вчера, 12:21
На Товарищеском проспекте при столкновении иномарки с автобусом пострадало три человека
Наверх