Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман вошла в тройку на крупном турнире «Moscow Open – 2024», победительницей которого стала нижегородка Екатерина Гольцева

«Питерец.ру» поздравляет Татьяну Гетьман, которая смогла завоевать третье место на турнире «Moscow Open – 2024». Просто дойти до финиша этого изматывающего соревнования уже было определённым успехом: из сотни участниц выбыли по ходу турнира Зарина Шафигуллина, Даяна Насыбуллина и Екатерина Борисова.

Заключительный день турнира Гетьман начала с поражения от Марии Бруяцкой из Ивановской области. Но Татьяна не расклеилась и смогла выиграть у более сильной по рейтингу Баиры Ковановой – действующей чемпионки России. В другой партии 9-го тура москвича Дарья Войт не смогла победить нижегородку Екатерину Гольцеву, которой и досталось первое место. Таким образом, не оправдался расчёт Войт и Ковановой, быстро сыгравших вничью в 8-м туре и имевших достаточно времени для отдыха перед заключительным туром.

Четыре шахматистки в итоге набрали по 7 очков, и коэффициент вывел на первое место Гольцеву. Второй стала проигравшая Маргарите Лысенко Бруяцкая, а сама Лысенко отстала от Гетьман. Войт заняла 4-е место, Кованова – 9-е.