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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ликвидировали нелегальный узел связи телефонных мошенническов

В Петербурге ликвидировали нелегальный узел связи телефонных мошенническов

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Петербурге ликвидирован нелегальный узел связи, обеспечивавший работу мошеннических кол-центров

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники УБК ГУ МВД России совместно с региональным УФСБ и бойцами специального полка полиции пресекли деятельность пособника мошенников, похищавших сбережения граждан с использованием IT-технологий.

В арендованной квартире на улице Жуковского задержан 36-летний выходец из Закавказья. По предварительным данным, с сентября текущего года под руководством зарубежных кураторов он организовал в городе нелегальный узел связи: GSM-шлюзы на этой площадке обеспечивали непрерывную работу криминальных кол-центров. Для конспирации оборудование размещалось в выдвижных ящиках кровати. За работу пособник еженедельно получал от нанимателей криптовалюту, эквивалентную примерно 40 тысячам рублей.

При обыске изъяты два терминала пропуска трафика на 32 слота каждый, роутер, маршрутизатор, ноутбук, три смартфона, беспроводная камера видеонаблюдения и банковская карта. Изучение техники подтвердило причастность задержанного к противоправной деятельности.

Ликвидация узла позволила остановить до 10 тысяч мошеннических звонков в сутки. На данный момент в Санкт-Петербурге и ещё 13 регионах России по выявленным фактам возбуждено не менее 40 уголовных дел. Общий ущерб потерпевшим превысил 53 миллиона рублей.

Следственное управление УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полиция устанавливает организаторов и других причастных к махинациям лиц, продолжается исследование изъятого оборудования.

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