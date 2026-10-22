В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы в поселке Металлострой

Накануне вечером, 21 октября к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от местной жительницей с просьбой проверить квартиру в доме 21 по улице Садовой в поселке Металлострой в связи с подозрением о том, что, возможно, ее бывший муж убил свою сожительницу.

Прибывшие в адрес полицейские обнаружили в указанной квартире труп 32-летней жительницы поселка Павлово Кировского района Ленобласти. Труп, находящийся в состоянии гнилостных изменений, был завернут в полиэтиленовый пакет и покрывало.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили местонахождение подозреваемого в причастности к указанному преступлению и возле дома 160 по проспекту Ветеранов он был задержан.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании мера пресечения.

Ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности.