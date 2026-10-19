В Ленобласти на путепроводе в районе Низино полностью перекроют движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном прекращении движения транспорта. 20 октября, с 9:30 до 14:00, будет полностью закрыт проезд по путепроводу на 100-м километре Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД), на пересечении с дорогой «Ольгино-Симоногонт» в Ломоносовском районе Ленинградской области. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ деформационного шва.

Начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский уточнил, что перекрытие коснется путепровода, расположенного над основным полотном КАД. Движение по самому основному ходу КАД при этом сохранится в обычном режиме, без каких-либо ограничений.

Работы будут проводиться согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. На месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки и водоналивные барьеры для обеспечения безопасности.