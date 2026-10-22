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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина нанес ножевые ранения сожительнице и заставил перевести ему денег

В Петербурге мужчина нанес ножевые ранения сожительнице и заставил перевести ему денег

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Выборгском районе Петербурга полицейские задержали мужчину, причинившего ножевые ранения сожительнице 

20 октября около 00:05 к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении женщины в коммунальной квартире дома 35 корпус 2 по проспекту Тореза.

Прибывшие на место происшествия полицейские по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 55-летнего сожителя пострадавшей. Оперативники выяснили, что мужчина в ходе ссоры не справился с эмоциями и нанес своей возлюбленной ножевые ранения в области шеи и кистей рук, после чего заставил ее перевести на свой счет 10 000 рублей. 

По данному факту 51-летняя пострадавшая написала заявление в полицию. За медицинской помощью женщина не обращалась.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Выборгский район, ножевое ранение
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