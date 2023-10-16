ента новостей

01:39
Красноярский «Сокол» крупно победил петербургское хоккейное «Динамо» в матче чемпионата ВХЛ – 4:1, впереди у динамовцев – выезд в Норильск
01:13
«Звезда» Дмитрия Комбарова разгромлена володогскими динамовцами со счётом 1:4, петербургское футбольное «Динамо» проиграло третий матч подряд
00:48
Вратарь «СКА-1946» Герасимюк не пропустил от «Русских Витязей», а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» победила клуб из Бобруйска
20:51
«Алания» победила «Ленинградец», в воротах которого впервые в сезоне – 2023/2024 сыграл Андрей Зайцев
18:08
«СКА-Нева» в очередном матче чемпионата ВХЛ проиграла «Зауралью» со счётом 1:2, единственную шайбу забросил Матвей Кабуш
17:33
Волейбольная «Ленинградка» легко победила в Минске, лучшую результативность показали Анастасия Гарелик и Анастасия Чернова
11:58
Пенсионерка из Вырицы отдала мошенникам миллион рублей
11:44
Во Фрунзенском районе иномарка насмерть сбила женщину на переходе
11:40
В ДТП в Приозерске пострадал 8-летний пассажир иномарки
11:32
В Приморском районе в ДТП пострадал 11-летний пассажир иномарки
23:10
Гандбольный «Зенит» после трёх побед подряд проиграл ЦСКА – 23:25, блеснули Рудь и Киселёв
22:41
Баскетбольный «Зенит» победил «Астану» на стадионе «Велотрек Сарыарка» со счётом 78:69, Хэмм набросал бывшему клубу 20 очков
17:33
В Красногвардейском районе задержали дроп-курьра, забравшего у пенсионерки 1млн рублей
17:24
В Ленобласти иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб, водитель погиб
17:17
В Калининском районе иномарка сбила 15-летнюю девочку на самокате
12:47
В Калининском районе задержан мужчина, молотком избивший оппонента
12:32
На севере Петербурга двое злодеев избили прохожего
01:25
Волейбольный «Зенит» провёл презентацию состава перед стартовым матчем сезона – 2023/2023 с оренбургским «Нефтяником», который состоится 14 октября в КСК «Арена» и начнётся в 18:00
22:14
СКА одержал минимальную победу над минским «Динамо», а в центре внимания оказался набравший 2 очка Рендулич
19:25
Нейросеть сумела сдать ЕГЭ для поступления в ВУЗ
19:21
В Петербурге возобновило деятельность Общество поощрения художеств
14:54
В Парголово совершено разбойное нападение на отделение банка
14:04
В садоводстве под Тосно у наркоплантатора изъяли более 8 кило каннабиса
13:10
«Вкусно — и точка» совместно с экоактивистами очистит от мусора берег Финского залива
13:05
В Петербурге впервые пройдет ИТ-конференция «Импульс Т1»
12:36
В Петербурге задержали подозреваемого в реабилитации нацизма в сети «Интернет»
12:26
Во Фрунзенском районе задержали похитителей автомобиля
12:14
В Красносельском районе столкнулись две иномарки, погиб водитель «Рено Логан»
12:09
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнего велосипедиста
12:03
В центре Петербурга мужчине брызнули из баллончика в лицо и избили
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Красноярский «Сокол» крупно победил петербургское хоккейное «Динамо» в матче чемпионата ВХЛ – 4:1, впереди у динамовцев – выезд в Норильск

Красноярский «Сокол» крупно победил петербургское хоккейное «Динамо» в матче чемпионата ВХЛ – 4:1, впереди у динамовцев – выезд в Норильск

0
40
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Дела петербургского «Динамо» в первенстве ВХЛ идут не лучшим образом – 20-е место из 29 клубов.

После очередного крупного поражения петербургского хоккейного «Динамо» (а совсем недавно были и вовсе разгромные, когда команда Ярослава Люзенкова дома пропускала по 7 шайб две игры подряд) впору поразмышлять о целесообразности замены главного тренера. Слишком уж нестабильны динамовцы в сезоне – 2023/2024, хотя пока отставание от зоны плей-офф чемпионата ВХЛ минимально.

Богдан Потехин выступил ассистентом в эпизоде, когда «Сокол» впервые поразил ворота Ивана Сапожникова – случилось это на 12-й минуте. Двойной малый штраф динамовского форварда Макара Ханина привёл ко второй пропущенной шайбе в матче – в этой голевой комбинации поучаствовал голкипер «Сокола» Рафаэль Хакимов.

В середине второго периода динамовский новичок Владимир Михасёнок смог реализовать большинство после удаления Потехина, и счёт стал 2:1 в пользу «Сокола». После этого забивали только красноярцы, которые смогли дважды использовать «лишнего» в третьей двадцатиминутке. «Питерец.ру» обратил внимание, что второе из этих удалений «заработал» тренерский штаб «Динамо», необоснованно запросивший видеопросмотр. В итоге помехи вратарю выявлено не было, и Потехин установил окончательный счёт 4:1.

А 17 октября «Динамо» сыграет в Норильске.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-09-2023, 22:05
Воскресенский «Химик» победил петербургское «Динамо» со счётом 5:3, в предыдущем матче чемпионата ВХЛ подмосковный клуб обыграл и «СКА-Неву»
12-09-2023, 00:57
Петербургское хоккейное «Динамо» потерпело самое крупное поражение в сезоне – 2023/2024, проиграв клубу АКМ из Тульском области со счётом 0:4
11-10-2023, 01:47
Петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Горняк-УГМК» со счётом 9:3, а «СКА-Нева» победила «Челмет» – 6:4
19-09-2023, 20:15
Петербургское хоккейное «Динамо» разгромлено в Барнауле клубом «Динамо-Алтай», счёт – 4:1 в пользу команды Дмитрия Пархоменко
30-09-2023, 01:39
Петербургское хоккейное «Динамо» выиграло матч чемпионата ВХЛ у клуба «Рязань-ВДВ» со счётом 3:1, победную шайбу забросил Иван Петраков
8-10-2023, 01:19
После унизительных 1:7 от «Южного Урала» петербургское хоккейное «Динамо» получило 3:7 в матче с «Челметом»

Происшествия на дорогах

0
137
Вчера, 11:44
Во Фрунзенском районе иномарка насмерть сбила женщину на переходе
0
105
Вчера, 11:40
В ДТП в Приозерске пострадал 8-летний пассажир иномарки
0
105
Вчера, 11:32
В Приморском районе в ДТП пострадал 11-летний пассажир иномарки
0
212
14-10-2023, 17:24
В Ленобласти иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб, водитель погиб
Наверх