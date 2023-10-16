Красноярский «Сокол» крупно победил петербургское хоккейное «Динамо» в матче чемпионата ВХЛ – 4:1, впереди у динамовцев – выезд в Норильск

После очередного крупного поражения петербургского хоккейного «Динамо» (а совсем недавно были и вовсе разгромные, когда команда Ярослава Люзенкова дома пропускала по 7 шайб две игры подряд) впору поразмышлять о целесообразности замены главного тренера. Слишком уж нестабильны динамовцы в сезоне – 2023/2024, хотя пока отставание от зоны плей-офф чемпионата ВХЛ минимально.

Богдан Потехин выступил ассистентом в эпизоде, когда «Сокол» впервые поразил ворота Ивана Сапожникова – случилось это на 12-й минуте. Двойной малый штраф динамовского форварда Макара Ханина привёл ко второй пропущенной шайбе в матче – в этой голевой комбинации поучаствовал голкипер «Сокола» Рафаэль Хакимов.

В середине второго периода динамовский новичок Владимир Михасёнок смог реализовать большинство после удаления Потехина, и счёт стал 2:1 в пользу «Сокола». После этого забивали только красноярцы, которые смогли дважды использовать «лишнего» в третьей двадцатиминутке. «Питерец.ру» обратил внимание, что второе из этих удалений «заработал» тренерский штаб «Динамо», необоснованно запросивший видеопросмотр. В итоге помехи вратарю выявлено не было, и Потехин установил окончательный счёт 4:1.

А 17 октября «Динамо» сыграет в Норильске.