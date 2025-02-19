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Питерец.ру » Спорт » Победа над красноярским «Соколом» позволила петербургскому хоккейному «Динамо» удержать первую строчку таблицы чемпионата ВХЛ

Победа над красноярским «Соколом» позволила петербургскому хоккейному «Динамо» удержать первую строчку таблицы чемпионата ВХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
www.dynamo-spb.com
Уже на 3-й минуте динамовцы вели две шайбы.

Петербургское «Динамо» сумело вернуться на первое место в регулярном чемпионате ВХЛ. «Питерец.ру» рад победной серии команды Игоря Гришина: успех динамовцев из города на Неве в поединке с «Соколом» стал уже шестым выигранным матчем в «регулярке» подряд. Ранее «Динамо» последовательно обыграло «Челмет» (4:3Б), «Южный Урал» (5:3), «Магнитку» (4:2), «Динамо-Алтай» (2:1) и новокузнецкий «Металлург» (снова 2:1).

Игру с красноярцами петербургские динамовцы начали ударно, уже к 3-й минуте заработав перевес в две шайбы. Открыл счёт Владислав Михайлов, удвоил преимущество хозяев льда Дмитрий Зуган, попавший в девятку ворот Тодыкова. Сократить разницу в счёте «Соколу» помогло большинство: «лишнего» реализовал Кирилл Смирнов.

Второй отрезок встречи завершился с тем же счётом 2:1 в пользу «Динамо». На 25-й минуте у динамовцев забил Максим Баин, а на 35-й минуте Сергей Артемьев довёл преимущество петербургской команды до крупного. Илья Кожухов помог «Соколу» приблизиться к «Динамо», но третий период оказался безголевым. Итог – 4:2 в пользу динамовцев, которые набрали 82 очка и возглавляют таблицу ВХЛ. На втором месте идёт «Кузня» (80 очков), на третьем – тюменский «Рубин» (78 очков).

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