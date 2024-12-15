Петербургское хоккейное «Динамо» в овертайме победило воскресенский «Химик» со счётом 4:3, дубль сделал Дмитрий Сидляров

После 0:5 в предыдущей очной встрече с петербургскими динамовцами подмосковный «Химик» должен был быть предельно мотивированным на матч с командой Игоря Гришина. Но в первом периоде ни одной заброшенной шайбы зрители стадиона имени Николая Эпштейна не увидели, лишь несколько удалений.

Именно малый штраф воскресенца Чезганова привёл к первой динамовской шайбе, когда Дмитрий Сидляров с передачи Максима Салахова реализовал большинство на 30-й секунде второго периода. Однако вскоре Пивчулин попал в девятку ворот Евгения Ярославлева, и на второй перерыв команды укатились при равном счёте 1:1.

«Питерец.ру» заметил, что динамовцам понравилось забивать в самом начале периода: уже на 45-й секунде третьей двадцатиминутки Руслан Петрищев после паса того же Салахова вывел «Динамо» вперёд. Но Пивчулин не дремал – дубль форварда «Химика» на 43-й минуте и 2:2.