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Питерец.ру » Спорт » Петербургское хоккейное «Динамо» в овертайме победило воскресенский «Химик» со счётом 4:3, дубль сделал Дмитрий Сидляров

Петербургское хоккейное «Динамо» в овертайме победило воскресенский «Химик» со счётом 4:3, дубль сделал Дмитрий Сидляров

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
23-й номер «Динамо» Дмитрий Сидляров приблизился к лучшим ассистентам ВХЛ – Бусарову, Вихареву и Шипову.

После 0:5 в предыдущей очной встрече с петербургскими динамовцами подмосковный «Химик» должен был быть предельно мотивированным на матч с командой Игоря Гришина. Но в первом периоде ни одной заброшенной шайбы зрители стадиона имени Николая Эпштейна не увидели, лишь несколько удалений.

Именно малый штраф воскресенца Чезганова привёл к первой динамовской шайбе, когда Дмитрий Сидляров с передачи Максима Салахова реализовал большинство на 30-й секунде второго периода. Однако вскоре Пивчулин попал в девятку ворот Евгения Ярославлева, и на второй перерыв команды укатились при равном счёте 1:1.

«Питерец.ру» заметил, что динамовцам понравилось забивать в самом начале периода: уже на 45-й секунде третьей двадцатиминутки Руслан Петрищев после паса того же Салахова вывел «Динамо» вперёд. Но Пивчулин не дремал – дубль форварда «Химика» на 43-й минуте и 2:2.

Соло Сергея Артемьева позволило гостям снова выйти вперёд, однако упорный «Химик» отыгрался и на этот раз – 3:3 после точного броска Рябова. В овертайме решающую шайбу соорудили Данила Квартальнов и сделавший дубль Сидляров. Эта победа позволила динамовцам из города на Неве набрать 56 очков за 36 игр – твёрдое первое место в регулярном чемпионате ВХЛ.

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