СКА удалось победить московское «Динамо» со счётом 5:3 и сократить отставание в серии плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина – 2024

Оказавшись почти на краю пропасти (0–2 в серии с московским «Динамо»), невские армейцы сделали шаг вперёд назад. Команде Романа Ротенберга удалось победить столичный клуб со счётом 5:3, автором победной шайбы в составе петербуржцев стал защитник Илья Карпухин.

В воротах обеих команд ожидаемо появились Егор Заврагин у СКА и Максим Моторыгин – у гостей Северной столицы (матч проходил на льду «СКА Арены» в присутствии 22 849 зрителей). Форвард динамовцев Рашевский быстро схватил удаление, и Арсений Грицюк реализовал большинство уже на 4-й минуте (ассистентом выступил Иван Демидов). В начале второго периода свою первую шайбу в нынешнем плей-офф забросил Евгений Кузнецов, и счёт стал 2:0. На 31-й минуте поигравший в СКА Игорь Ожиганов сократил отставание «Динамо» в счёте после удаления Андрея Педана. Но перед вторым перерывом Александр Никишин с передачи Грицюка зажёг на табло тройку и единицу.

В третьем отрезке встречи было заброшено четыре шайбы: СКА удалось склонить чашу весов в свою пользу – 5:3 и 1–2 в серии до четырёх побед. В составе СКА в третьем периоде отличились Илья Карпухин и Павел Акользин, у динамовцев по шайбе забросили легионеры Комтуа и Сикьюра. Четвёртый матч запланирован на 2 апреля.