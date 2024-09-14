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Питерец.ру » Спорт » Александр Соболев дебютировал за «Зенит» в матче с ЦСКА и увидел, как забил Лусиано Гонду

Александр Соболев дебютировал за «Зенит» в матче с ЦСКА и увидел, как забил Лусиано Гонду

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
Новая надежда атаки «Зенита» Александр Соболев появился на поле в стартовом составе, но не забил.

Гостевая победа в 8-м туре чемпионата России по футболу над ЦСКА может стать одним из важнейших кирпичиков фундамента потенциального чемпионства «Зенита» в сезоне – 2024/2025. «Питерец.ру» обратил внимание и на армейского новичка: венесуэльский форвард Сауль Гуарирапа попробует стать новым Рондоном для РПЛ, но – в красно-синей форме ЦСКА.

Сергей Семак выдвинул Александра Соболева на острие атаки, а полузащиту насытил легионервами: опорную зону «Зенита» привычно цементировали Вильмар Барриос и Вендел, Клаудиньо и Лусиано Гонду закрыли фланги, а Матео Кассьерра стал кем-то вроде «блуждающего форварда» (колумбиец не забивает с 4-го тура).

Первый и единственный в матче гол состоялся прямо перед перерывом. Вендел и Дуглас Сантос сыграли по-бразильски, а аргентинец Гонду завершил комбинацию, и «Зенит» вышел вперёд. Сразу же невезучий Кассьерра мог добить соперника, но один из игроков ЦСКА спас свою команду от второго «гола в раздевалку». Во втором тайме мог забить Соболев, но – в свои ворота (ещё не налажено должное взаимодействие с одноклубниками).

Эта победа позволила «Зениту» набрать 20 очков за 8 туров и подтвердить своё лидирующее положение. Вторым идёт «Локомотив» (18 очков), победивший «Оренбург» (4:2).



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