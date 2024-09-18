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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» в кубковом матче победил «Рубин» со счётом 2:0, Соболев вышел в стартовом составе и отдал голевую передачу Мантуану

«Зенит» в кубковом матче победил «Рубин» со счётом 2:0, Соболев вышел в стартовом составе и отдал голевую передачу Мантуану

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
Новобранец «Зенита» Александр Соболев пока не открыл счёт забитым мячам за петербургский клуб.

«Питерец.ру» изучил стартовый состав «Зенита», которым Сергей Семак собирался обыгрывать «Рубин» в матче Кубка России. Любители футбола хорошо помнят, что «Рубин» стал заметной вехой в карьере игрока-Семака. С тех пор много воды утекло, и вот каким сочетанием начал Семак игру с казанцами 17 сентября на «Газпром Арене»: вратарь – Денис Адамов, полевые игроки – Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Ильзат Ахметов, Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Педро, Артур, Густаво Мантуан, Андрей Мостовой и Александр Соболев.

Именно Соболев разыграл с Мантуаном двухходовку, которая привела к первому голу в ворота Артура Нигматуллина. Соболев отдал – Мантуан забил, и «Зенит» вышел вперёд на 26-й минуте. Во втором тайме Чистяков с передачи Артура удвоил преимущество «сине-бело-голубых» с передачи Артура. Петербуржцы удержали счёт 2:0 и вышли из группы D.

Комментируя эту победу, Семак посетовал на то, что первые четверть часа «Зенит» только входил в игру, не показывая нужного уровня агрессии. Но команда прибавила и сумела забить ещё до перерыва (гол Мантуана Семак назвал «хорошим»). За действия во втором тайме Семак игроков «Зенита» похвалил.

Резюме: это была игра с ещё одним лидером группы, а турнирная задача теперь выполнена.

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