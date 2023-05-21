«Спартак» обыграл ЦСКА в 28-м туре: Промес сделал дубль, а судья Карасёв удалил с поля Соболева и Рошу

Матч «Спартака» и ЦСКА имел для обеих команд огромное турнирное значение – на кону серебряные медали чемпионата. «Питерец.ру» не устанет напоминать, что золотые – уже несколько туров в кармане у «Зенита».

Важные события в матче двух столичных команд развернулись незадолго до перерыва. Сначала парагвайский легионер ЦСКА Хесус Медина открыл счёт на 37-й минуте. А начал голевую комбинацию московских армейцев Игорь Акинфеев: навес вратаря со своей половины поля привела к молниеносному взятию ворот Александра Селихова. Оборона «красно-белых» просто не включилась в эпизод, а Селихову выручить свою команду было трудно.

Однако вёл в счёте ЦСКА не слишком долго: спартаковцы смогли сравнять счёт ещё до перерыва. Антон Зиньковский ассистировал Квинси Промесу, который головой забил мяч в стиле заправского центрфорварда.

При счёте 1:1 случился неприятный эпизод: спартаковец Александр Соболев и армеец Виллиан Роша схлопотали обидное удаление. При этом Соболев повёл себя особенно некорректно, показав игроку ЦСКА крайне неприличный жест. Развязка наступила на 90-й минуте, когда главный арбитр Сергей Карасёв увидел нарушение на границе штрафной площади на Мозесе. Промес забил 11-метровый и «Спартак» выиграл – 2:1.