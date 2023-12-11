«Зенит» после минимальной победы над «Пари НН» будет отдыхать до марта, пребывая на втором месте в чемпионате РПЛ

«Питерец.ру» впечатлён результативностью колумбийца Матео Кассьерры в чемпионате России: центрфорвард «Зенита» наколотил уже 14 голов. Очередной гол Кассьерры влетел в ворота «Пари НН», и этого хватило «сине-бело-голубым» для ожидаемой победы над середняком РПЛ. Подведём итоги «осенней» части первенства страны, вместившей в себя 18 туров.

Лидером на зимний перерыв ушёл «Краснодар», не без везения победивший ЦСКА (1:0), поскольку единственный гол «Быков» Кривцов забил на 90-й минуте. У команды Владимира Ивича – 38 очков, а у коллектива Сергея Семака – на 2 очка меньше. Всё идет к тому, что именно краснодарцы и петербуржцы устроят во втором круге гонку за чемпионство – 2024.

Три московских клуба расположились на местах с третьего по пятое – это «Динамо» (32 очка), «Локомотив» (31 очко) и «Спартак» (30 очков). Динамовцы в этом туре упустили победу в Воронеже: «Факел» проигрывал, но спасся на 79-й минуте, когда Максимов забил пенальти. «Красно-белые» разгромили «Крылья Советов» со счётом 3:0, голы забили Промес, Соболев и Перейра. А «Локомотив» открывал программу тура морозной победой над «Уралом» (2:0).

А вот ЦСКА с 28 очками идёт лишь на восьмой позиции. Аутсайдеры РПЛ – «Балтика» (13 очков) и «Сочи» (11 очков).



