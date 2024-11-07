Александр Соболев стал автором одного из голов «Зенита» в ворота «Ахмата» в кубковом матче, который команда Сергея Семака выиграла со счётом 3:0

«Краснодар» разгромил в 14-м туре чемпионата России «Оренбург» (4:0) и продолжает опережать «Зенит» на одну победу (ту самую) в таблице РПЛ. Но в Кубке России дела у «сине-бело-голубых» обстоят прекрасно: матч с «Ахматом» петербургский клуб выиграл с крупным счётом.

«Питерец.ру» обратил внимание на стартовый состав «Зенита»: Сергей Семак с первых минут выпустил Дениса Адамова (у основного вратаря команды Евгения Латышонка – травма), Дмитрия Чистякова, Ильзата Ахметова, Артура и Педро. В составе «Ахмата» выделялся 36-летний Ризван Уциев, который верой и правдой служит грозненскому клубу с 2005 года.

Первый мяч влетел в ворота Михаила Опарина на 20-й минуте: Матео Кассьерра отдал хороший пас Клаудиньо, и бразилец нанёс неотразимый удар правой. Несмотря на отсутствие пропущенных голов, Семак в перерыве заменил Чистякова на Вячеслава Караваева. На 53-й минуте «Зенит» удвоил своё преимущество: Касьерре удался гроссмейстерский удар пяткой. На 73-й минуте на поле «Газпром Арены» появился Александр Соболев, заменивший тёзку Ерохина. Именно экс-спартаковец стал автором третьего мяча «Зенита», итог матча – 3:0. Голевой передачей снабдил Соболева аргентинец Лусиано Гонду.

Ответная встреча запланирована на 27 ноября.