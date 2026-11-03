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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга постояльцы хостела в конфликте использовали молоток и аэрозольный пистолет

В центре Петербурга постояльцы хостела в конфликте использовали молоток и аэрозольный пистолет

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские проводят проверку по факту инцидента в хостеле, где в конфликте оппоненты использовали молоток и аэрозольный пистолет

Накануне ночью, 2 ноября около 01:15 к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о драке возле дома 5/3 по Конной улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что около полуночи в хостеле после совместного распития алкоголя между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры 42-летний вологжанин схватил попавшийся под руку молоток и ударил им по голове 38-летнего оппонента из Читинской области, после чего попытался скрыться, однако в ответ оппонент припугнул его выстрелом в воздух из пускового устройства «Пионер».

Сотрудники уголовного розыска совместно с росгвардейцами задержали обоих участников конфликта и доставили в отдел для разбирательства. Молоток и аэрозольный пистолет изъяли.

Жителя Вологодской области после привлечения его к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ направили в помещение для административно-задержанных, пострадавший мужчина обратился в травмпункт с ушибом головы и после оказанной медицинской помощи его отпустили в удовлетворительном состоянии. От пострадавшего принято заявление в полиции. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оба участника конфликта ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Все по теме: Центральный район, телесные повреждения
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